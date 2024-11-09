Флаг России станет обязательным на автомобильных номерах в Ростовской области

Posted 9 ноября, 13:58
Published 9 ноября, 13:58
Modified 9 ноября, 13:59
Updated 9 ноября, 13:59
В ГОСТ внесут изменения, по которым российский триколор станет обязательным в правом нижнем углу автомобильного знака.
Номера с флагом России выдают в ГИБДД при регистрации автомобиля. Но заказать их можно и в частных компаниях и при желании указывать на автомобильном знаке флаг другой страны.
Будут ли автовладельцев теперь штрафовать за отсутствие российского триколора, Хинштейн не уточнил.
Ранее сообщалось, что автоинспекторы будут массово «ловить» тонированные автомобили в Ростовской области.