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Posted 9 ноября, 13:58

Published 9 ноября, 13:58

Modified 9 ноября, 13:59

Updated 9 ноября, 13:59

Изображение российского флага в правом нижнем углу автомобильного номера станет обязательным к концу 2024 года

Флаг России станет обязательным на автомобильных номерах в Ростовской области

9 ноября 2024, 13:58
Фото: 1MI. Изображение российского флага в правом нижнем углу автомобильного номера станет обязательным к концу 2024 года
Изображение российского флага в правом нижнем углу автомобильного номера станет обязательным к концу 2024 года, сообщил глава комитета Думы по информполитике Александр Хинштейн.

В ГОСТ внесут изменения, по которым российский триколор станет обязательным в правом нижнем углу автомобильного знака.

Номера с флагом России выдают в ГИБДД при регистрации автомобиля. Но заказать их можно и в частных компаниях и при желании указывать на автомобильном знаке флаг другой страны.

Будут ли автовладельцев теперь штрафовать за отсутствие российского триколора, Хинштейн не уточнил.

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Ранее сообщалось, что автоинспекторы будут массово «ловить» тонированные автомобили в Ростовской области.

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