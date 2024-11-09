«Им земля нужна срочно»: жителям дома в Ростове приказали выселиться за пять дней

Posted 9 ноября 2024, 12:58
Published 9 ноября 2024, 12:58
Modified 9 ноября 2024, 13:00
Updated 9 ноября 2024, 13:00
Дом на Станиславского, 103 построен больше ста лет назад. Здание даже входило в список ОКН региона, но затем его оттуда вычеркнули. Состояние дома поддерживают сами жильцы. Четыре года назад его признали аварийным. Изначально расселить дом власти обещали не раньше 2030 года.
Но летом 2024 года к жильцам нагрянули из администрации Кировского района Ростова, прокуратуры, полиции и управления по делам ГО и ЧС. Собственникам показали заключение специалистов компании «Северная Пальмира», признавших, что литер Б дома имеет риски внезапного обрушения, а потому находиться там опасно. Людей попросили в течение месяца съехать в маневренный фонд на окраине города. При этом компенсации власти обещали не раньше следующего года.
Жильцы с таким положением дел не согласились. Они обратились в суд, Следком и даже написали обращение к президенту. В конечном итоге скандал дошёл до главы СК РФ Александра Бастрыкина, в отношении администрации Кировского района Ростова возбудили уголовное дело о халатности. Суды начали рассматривать дела о расселении жильцов дома на Станиславского, 103.
Вечером 8 ноября к жильцам дома снова пришли чиновники администрации Кировского района Ростова. Они заявил, что ввели на территории дома режим ЧС из-за угрозы для жизни граждан. О принудительном расселении заявила и прокуратура. На то, чтобы освободить жильё, людям дали пять дней. В противном случае им пригрозили ОМОНом. Компенсации собственникам снова обещают не раньше 2025–2026 года.
Жильцы рассказали RostovGazeta, что само постановление о расселении глава администрации района им не показала и не отдала, заявив, что «оно ещё не подписано».
Спасатели уже установили защитные ленты и маячки, развесили предупреждения об обрушении.
«Сказали, что „сложится дом“, что о нас беспокоятся. Я им говорю: „Земля срочно понадобилась?“. Мы взрослые люди и всё понимаем», — говорит собственница жилья в доме Татьяна.
Также, со слов жителей, администрация высказала своё недовольство тем, что люди пожаловались Александру Бастрыкину.
«Сказали: „Вот если бы не писали Бастрыкину, мы бы вас оставили в покое“. Это сказали нескольким людям, попросив перед этим выключить телефоны. Но мы все свидетели этих слов. [Чиновники] пытались выяснить, кто писал в СК», — жалуется собеседница издания.
Покидать жильё без выплат люди не намерены, даже если это угрожает их безопасности. Они боятся, что власти оставят их в коммуналках маневренного фонда без выплат «до конца жизни».
«Мы имеем право выбрать. Мы подвергаем свою жизнь опасности. Мы взрослые люди. Нас опять запугивали, говорили глупости. Им главное нас выселить. Дом стоит и ещё будет стоять, пока его не разрушат. Это однозначно», — заключили жильцы.
RostovGazeta направила запрос властям Ростова-на-Дону, чтобы узнать позицию властей. Как только ответ будет получен, редакция его опубликует. Информация уточняется.
Ранее RostovGazeta подробно рассказала, как переселяют граждан из аварийного жилья в Ростове и с какими проблемами сталкиваются люди.