«Им земля нужна срочно»: жителям дома в Ростове приказали выселиться за пять дней

Но летом 2024 года к жильцам нагрянули из администрации Кировского района Ростова, прокуратуры, полиции и управления по делам ГО и ЧС. Собственникам показали заключение специалистов компании «Северная Пальмира», признавших, что литер Б дома имеет риски внезапного обрушения, а потому находиться там опасно. Людей попросили в течение месяца съехать в маневренный фонд на окраине города. При этом компенсации власти обещали не раньше следующего года.