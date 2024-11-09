Итоги дня: у врио губернатора просят «амнистию» и продлевают набережную в Ростове

Posted 9 ноября, 14:57
Published 9 ноября, 14:57
Modified 9 ноября, 14:59
Updated 9 ноября, 14:59
Экс-глава Ростовской области Василий Голубев передал свой Telegram-канал врио губернатора Юрию Слюсарю. Решение не заводить новый канал объяснили тем, что на бывшего главу региона уже подписаны больше 80 тысяч человек.
Накануне вечером Слюсарь опубликовал свой первый пост. Он обратился к жителям и попросил их рассказать о проблемах, которые волнуют Ростовскую область. Люди попросили нового главу региона обратить внимание на состояние и ремонт дорог, работу транспорта, благоустройство в крупных городах и небольших посёлках, сложную ситуацию в здравоохранении и образовании.
Одновременно в канале у правительства Ростовской области люди попросили врио губернатора разблокировать их в своём Telegram-канале. Они объяснили, что попали в чёрный список ещё при Голубеве и теперь оторваны от общения с властью. Вероятно, сделать это будет практически невозможно, ведь блокировка затрагивала ко всему прочему аккаунты ботов и тех, кто призывал к насилию или другим противоправным действиям.
На сайте администрации города появился документ об изъятии земель на правом берегу Ростова для продления набережной. Речь идёт об участке Береговой улицы длиной в два километра: от Богатяновского спуска до 13-й линии. Чтобы построить там дорогу, власти изымут земельные участки общей площадью в почти 2,5 тысячи квадратных метров. Предполагается, что существующая набережная увеличится в два раза.
На земельных участках, указанных в документе, расположены производственно-складские помещения и нежилые здания. Их выкупят у владельцев, по цене которую определит независимый оценщик. Если она не устроит собственников, они имеют право подать в суд на властей.
Росстат опубликовал средние цены на бензин в разных регионах России на 5 ноября.
По сравнению с предыдущей неделей средняя стоимость бензина в Ростовской области выросла на восемь копеек — с 60,32 рубля до 60,4 рубля. Бензин марки АИ-92 обходится теперь в 54,08 рубля вместо 54 рублей ровно, АИ-95 — в 60,46 рубля (было — 60,39 рубля), АИ-98 — в 77,17 рубля (было — 77,09 рубля).
Подешевело, и то на 17 копеек, только дизельное топливо. Его средняя цена в Ростовской области равна 63,58 рубля.