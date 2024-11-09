Итоги дня: у врио губернатора просят «амнистию» и продлевают набережную в Ростове

Одновременно в канале у правительства Ростовской области люди попросили врио губернатора разблокировать их в своём Telegram-канале. Они объяснили, что попали в чёрный список ещё при Голубеве и теперь оторваны от общения с властью. Вероятно, сделать это будет практически невозможно, ведь блокировка затрагивала ко всему прочему аккаунты ботов и тех, кто призывал к насилию или другим противоправным действиям.