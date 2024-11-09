Культурно-образовательный центр Молдовы открылся в Ростове-на-Дону

Posted 9 ноября, 09:42
Published 9 ноября, 09:42
Modified 9 ноября, 09:45
Updated 9 ноября, 09:45
Помимо праздничного концерта, где выступали творческие коллективы, гостей мероприятия ожидали мастер-классы по национальным ремеслам, дегустация молдавских блюд и народные танцы.
Как отметила руководитель Культурно-образовательного центра Молдовы в Ростове-на-Дону Анжелика Жданова, на данный момент в России открыто 19 таких центров. Ростовский станет двадцатым.
— Культурно-образовательный центр Молдовы открылся в России в декабре прошлого года. А уже в этом году в различных городах нашей страны, включая Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Мегион и другие, стали открываться региональные центры. Их задача не просто предоставить помощь в решении вопросов юридического или консульского характера, но и дать возможность гражданам Молдовы прикоснуться к частичке своей родины, так как в силу различных обстоятельств некоторые из них испытывают трудности с возвращением домой, — пояснила Анжелика Жданова.
По ее словам, центр станет точкой притяжения для всех соотечественников из Ростова-на-Дону и Ростовской области, где они смогут знакомиться, общаться, проводить интересный и полезный досуг с учетом национальных традиций и культуры.
В настоящее время на территории Ростовской области находится около 7 тысяч граждан Молдовы, поэтому создание подобного центра очевидно, считает директор департамента по работе с органами власти России и стран Евразийского союза международного холдинга «ЕвроМедиа» Галина Амирова.
— Сегодня мы присутствуем при рождении прекрасного Культурно-образовательного центра республики Молдова в Ростове-на-Дону. Сегодня здесь праздник. Мы видим множество радостных счастливых лиц, и сама атмосфера нам подсказывает, насколько важно общение между людьми различных национальностей. Это обогащает, дает взаимопонимание и позволяет сохранять то самое главное, ценное, духовное, семейное, на чем держится наша великая Россия, — сказала Галина Амирова.
На открытии центра Молдовы в Ростове можно было встретить людей различных возрастов и национальностей. Под громкую музыку гости выстроились в круг и стали танцевать национальный танец Жок, причем среди них были не только молдаване.
— Эмоции переполняют. Я даже не думала, что в Ростове-на-Дону так много соотечественников. Мне показалось, что я перенеслась на Родину, на какой-то молдавский праздник. Очень рада, что здесь появилась частичка родной Молдовы, — поделилась гостья вечера Ангелина Мачинская из Каларашовки Окницкого района Республики Молдова.
Итогом вечера стал праздничный концерт, где собравшимся напомнили, что при каждом центре действуют общественные приемные, куда можно обратиться за помощью. Перед зрителями выступили Ольга Варвус, Ион Морару, Юрий Бужор, Виктория Чугурян, коллектив Colaj Folc и другие.
Представитель министерства региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Павел Чернов зачитал приветственный адрес от лица министерства региональной политики.
Добавим, что Культурно-образовательный центр Молдовы открылся в Ростове-на-Дону на улице Таганрогской, 33. Он будет работать со среды по воскресенье с 10:00 до 18:00.