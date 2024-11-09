Массовые отключения света планируются в Ростове-на-Дону с 11 ноября

Posted 9 ноября, 09:57
Published 9 ноября, 09:57
Modified 9 ноября, 10:02
Updated 9 ноября, 10:02
В 09:00 мск лампочки погаснут в домах № 70/5, 70/6, 70/7, 70Е в переулке Доломановском, № 41 в Гвардейском, № 103 в Халтуринском, № 98-100, 119-121, 127/90 на улице Малюгина, №83 на Филимоновской, №148 на Варфоломеева, № 27-41, 14А на Лермонтовской. Там света не будет до 16:00 мск. В это же время обесточат улицу Коллективную (дома № 1-27, 2-32), Водопьянова (№ 1-13, 2-10), Коккинаки (№ 1-15, 2-8), Слепнева (№ 1-7), Леваневского (№ 1-23, 2-32) и Чкалова (№ 1-41, 2-48).
На час дольше, с 09:00 до 17:00 мск отключения пройдут на Западном (улица Стабильная, 11, 13, 21, 15А, 9Б) и в Нахичевани. Электричество отключат на улице 9-й линии, 1-19, 2-20, Закруткина, 20, 23, 31-35, 38/22, на 7-й линии, 21/40, Советской, 22, 32-36, на 11-й линии, 9/27, 5/4 и 13-й линии, 6, 8.
С 09:00 до 12:00 мск обесточат дома № 33, 58В на улице Малиновского и №271 на Благодатной. С 13:00 до 16:00 мск — на улице Благодатной, 170. Меньше всего без света просидят жители домов № 1-3/36 на Пушкинской и № 31,37, 37А в Доломановском.
Ранее стало известно, в каких населенных пунктах Ростовской области будут отключать телевидение и радио.