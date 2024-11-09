Массовые отключения света планируются в Ростове-на-Дону с 11 ноября

В 09:00 мск лампочки погаснут в домах № 70/5, 70/6, 70/7, 70Е в переулке Доломановском, № 41 в Гвардейском, № 103 в Халтуринском, № 98-100, 119-121, 127/90 на улице Малюгина, №83 на Филимоновской, №148 на Варфоломеева, № 27-41, 14А на Лермонтовской. Там света не будет до 16:00 мск. В это же время обесточат улицу Коллективную (дома № 1-27, 2-32), Водопьянова (№ 1-13, 2-10), Коккинаки (№ 1-15, 2-8), Слепнева (№ 1-7), Леваневского (№ 1-23, 2-32) и Чкалова (№ 1-41, 2-48).