Радио и телевидение будут отключать в Ростовской области с 11 ноября

Posted 9 ноября, 06:33
Published 9 ноября, 06:33
Modified 9 ноября, 06:37
Updated 9 ноября, 06:37
По информации Российской телевизионной и радиовещательной сети, в понедельник, 11 ноября, помехи будут в поселке Чертково одноименного района. Местные жители не смогут посмотреть и послушать ряд каналов и радиостанций с 11:00 до 17:00 мск. В это же время через пару дней, 13 ноября, с подобными проблемами столкнутся в хуторе Керчик-Савров Октябрьского сельского района.
В пятницу, 15 ноября, профилактические работы проведут в поселке Тарасовском (Тарасовский район). Там перебои телерадиосигнала ожидаются тоже с 11:00 до 17:00 мск.
В Сальском районе в одном из населенных пунктов проблемы с телевидением и радио будут появляться каждый день, с 11 по 15 ноября. Речь идет о поселке Конезавод имени Буденного. Профилактика запланирована ежедневно с 10:35 до 17:00 мск.
Подобные перебои в работе радио и ТВ наблюдались в Ростовской области и на прошлой неделе.