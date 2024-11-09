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Posted 9 ноября, 06:33

Published 9 ноября, 06:33

Modified 9 ноября, 06:37

Updated 9 ноября, 06:37

Радио и телевидение будут отключать в Ростовской области с 11 ноября

Радио и телевидение будут отключать в Ростовской области с 11 ноября

9 ноября 2024, 06:33
Фото: rostovgazeta.ru. Радио и телевидение будут отключать в Ростовской области с 11 ноября
В Ростовской области ожидаются перебои в работе телерадиосигнала в течение рабочей недели, с 11 по 15 ноября, сообщает РТРС.

По информации Российской телевизионной и радиовещательной сети, в понедельник, 11 ноября, помехи будут в поселке Чертково одноименного района. Местные жители не смогут посмотреть и послушать ряд каналов и радиостанций с 11:00 до 17:00 мск. В это же время через пару дней, 13 ноября, с подобными проблемами столкнутся в хуторе Керчик-Савров Октябрьского сельского района.

В пятницу, 15 ноября, профилактические работы проведут в поселке Тарасовском (Тарасовский район). Там перебои телерадиосигнала ожидаются тоже с 11:00 до 17:00 мск.

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В Сальском районе в одном из населенных пунктов проблемы с телевидением и радио будут появляться каждый день, с 11 по 15 ноября. Речь идет о поселке Конезавод имени Буденного. Профилактика запланирована ежедневно с 10:35 до 17:00 мск.

Подобные перебои в работе радио и ТВ наблюдались в Ростовской области и на прошлой неделе.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Радио#Чертково#Сальский район#РТРС#ТВ#Перебои
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