Радио и телевидение будут отключать в Ростовской области с 11 ноября

По информации Российской телевизионной и радиовещательной сети, в понедельник, 11 ноября, помехи будут в поселке Чертково одноименного района. Местные жители не смогут посмотреть и послушать ряд каналов и радиостанций с 11:00 до 17:00 мск. В это же время через пару дней, 13 ноября, с подобными проблемами столкнутся в хуторе Керчик-Савров Октябрьского сельского района.