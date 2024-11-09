Спасатели из Ростовской области взорвали 250-килограммовую авиабомбу

Posted 9 ноября, 07:45
Published 9 ноября, 07:45
Modified 9 ноября, 07:46
Updated 9 ноября, 07:46
Бомбу SC-250 весом в 250 килограммов обнаружили на территории одного из предприятий в Волгограде. Гигантский снаряд пролежал там со времён боёв Великой Отечественной войны.
В Волгоград направили пиротехнический расчёт Донского спасательного центра МЧС России. Сапёры обезвредил немецкий снаряд наружным накладным снарядом. В результате взрыва никто не пострадал.
В самой Ростовской области с начала 2024 года нашли больше трёх сотен боеприпасов времён ВОВ. Чаще всего их обнаруживают в местах, где шли самые ожесточённые бои, например, в Ростове, Новошахтинске, в Аксайском, Зимовниковском районах.