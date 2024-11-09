Спасатели из Ростовской области взорвали 250-килограммовую авиабомбу

В самой Ростовской области с начала 2024 года нашли больше трёх сотен боеприпасов времён ВОВ. Чаще всего их обнаруживают в местах, где шли самые ожесточённые бои, например, в Ростове, Новошахтинске, в Аксайском, Зимовниковском районах.