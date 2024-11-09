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Posted 9 ноября, 07:45

Published 9 ноября, 07:45

Modified 9 ноября, 07:46

Updated 9 ноября, 07:46

Сапёры из Ростовской области уничтожили в Волгограде фугасную авиабомбу времён ВОВ

Спасатели из Ростовской области взорвали 250-килограммовую авиабомбу

9 ноября 2024, 07:45
Фото: для иллюстрации. pxhere.com. Сапёры из Ростовской области уничтожили в Волгограде фугасную авиабомбу времён ВОВ
Сапёры из Ростовской области уничтожили в Волгограде фугасную авиабомбу времён ВОВ, рассказали в управлении МЧС России по региону.

Бомбу SC-250 весом в 250 килограммов обнаружили на территории одного из предприятий в Волгограде. Гигантский снаряд пролежал там со времён боёв Великой Отечественной войны.

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В Волгоград направили пиротехнический расчёт Донского спасательного центра МЧС России. Сапёры обезвредил немецкий снаряд наружным накладным снарядом. В результате взрыва никто не пострадал.

В самой Ростовской области с начала 2024 года нашли больше трёх сотен боеприпасов времён ВОВ. Чаще всего их обнаруживают в местах, где шли самые ожесточённые бои, например, в Ростове, Новошахтинске, в Аксайском, Зимовниковском районах.

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