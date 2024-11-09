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Posted 9 ноября, 18:10

Published 9 ноября, 18:10

Modified 9 ноября, 18:10

Updated 9 ноября, 18:10

Климатическая зима в Ростове совпадёт с календарной

Стало известно, когда наступит климатическая зима в Ростове-на-Дону

9 ноября 2024, 18:10
Фото: 1MI. Климатическая зима в Ростове совпадёт с календарной
Климатическая зима в Ростове совпадёт с календарной, следует из прогнозов синоптиков.

Климатическая зима наступает, когда среднесуточные температуры воздуха устойчиво держатся ниже нуля градусов в течение пяти дней. Такая погода наступит в Ростове примерно со второй декады декабря. Тогда в городе температурные значения опустятся до +1 — +2 градусов, а вечером -2 — -3 градусов. Небо будет облачным. Стоит ждать осадки в виде дождя и мокрого снега.

В ближайшие дни температура воздуха составит +5 градусов днём и +2 градуса ночью. В городе будет туманно и облачно. В отдельные дни пройдут дожди. Скорость ветра — умеренная.

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Ранее сообщалось, что трассу М-4 «Дон» в Ростовской области оперативно готовят к непогоде и гололёду.

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