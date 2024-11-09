Стало известно, когда наступит климатическая зима в Ростове-на-Дону

Posted 9 ноября, 18:10
Published 9 ноября, 18:10
Modified 9 ноября, 18:10
Updated 9 ноября, 18:10
Климатическая зима наступает, когда среднесуточные температуры воздуха устойчиво держатся ниже нуля градусов в течение пяти дней. Такая погода наступит в Ростове примерно со второй декады декабря. Тогда в городе температурные значения опустятся до +1 — +2 градусов, а вечером -2 — -3 градусов. Небо будет облачным. Стоит ждать осадки в виде дождя и мокрого снега.
В ближайшие дни температура воздуха составит +5 градусов днём и +2 градуса ночью. В городе будет туманно и облачно. В отдельные дни пройдут дожди. Скорость ветра — умеренная.
Ранее сообщалось, что трассу М-4 «Дон» в Ростовской области оперативно готовят к непогоде и гололёду.