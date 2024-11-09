Стало известно, когда наступит климатическая зима в Ростове-на-Дону

Климатическая зима наступает, когда среднесуточные температуры воздуха устойчиво держатся ниже нуля градусов в течение пяти дней. Такая погода наступит в Ростове примерно со второй декады декабря. Тогда в городе температурные значения опустятся до +1 — +2 градусов, а вечером -2 — -3 градусов. Небо будет облачным. Стоит ждать осадки в виде дождя и мокрого снега.