Снимали на камеру и смеялись: толпа избила школьника на окраине Ростова-на-Дону

Posted 9 ноября, 16:08
Published 9 ноября, 16:08
Modified 9 ноября, 17:48
Updated 9 ноября, 17:48
В соцсетях разошёлся ролик, на котором мальчика примерно 13 лет избивает толпа ровесников. Дети снимали происходящее на камеру и смеялись. Никто из взрослых, проходивших мимо, не вмешался в происходящее.
Инцидент заинтересовал полицию. Там организовали проверку. Полицейские устанавливают личности участников конфликта и обстоятельства произошедшего.
«По результатам проверки полицейскими будет принято решение в соответствии с законодательством», — заявили в управлении МВД.
Ранее группа подростков в Ростовской области сняла на камеру, как оскорбляет учителя на территории школы. Родителей и самих школьников позже поставили на учёт и попросили публично принести извинения педагогу.