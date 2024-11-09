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Posted 9 ноября, 16:08

Published 9 ноября, 16:08

Modified 9 ноября, 17:48

Updated 9 ноября, 17:48

Полиция расследует избиение несовершеннолетнего мальчика в Ростове-на-Дону

Снимали на камеру и смеялись: толпа избила школьника на окраине Ростова-на-Дону

9 ноября 2024, 16:08
Фото: для иллюстрации. Изображение Midjourney. Полиция расследует избиение несовершеннолетнего мальчика в Ростове-на-Дону

Толпа избила школьника на окраине Ростова-на-Дону

Полиция расследует избиение несовершеннолетнего мальчика в Ростове-на-Дону, сообщила пресс-служба управления МВД.

В соцсетях разошёлся ролик, на котором мальчика примерно 13 лет избивает толпа ровесников. Дети снимали происходящее на камеру и смеялись. Никто из взрослых, проходивших мимо, не вмешался в происходящее.

Инцидент заинтересовал полицию. Там организовали проверку. Полицейские устанавливают личности участников конфликта и обстоятельства произошедшего.

«По результатам проверки полицейскими будет принято решение в соответствии с законодательством», — заявили в управлении МВД.

Ранее группа подростков в Ростовской области сняла на камеру, как оскорбляет учителя на территории школы. Родителей и самих школьников позже поставили на учёт и попросили публично принести извинения педагогу.

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