В администрации Ростова назначили нового замглавы по ЖКХ. Что о нём известно?

Posted 9 ноября, 10:05
Published 9 ноября, 10:05
Modified 9 ноября, 10:06
Updated 9 ноября, 10:06
Марченко освободил пост директора департамента ЖКХ и стал замглавы администрации в этой же сфере. До карьеры чиновника он успел получить Кубок мира по кикбоксингу. Во власти Станислав Марченко отметился на постах в отделе благоустройства администрации Ростова, после чего руководил управлением ЖКХ Ворошиловского района.
Вместо него временно руководить департаментом ЖКХ будет Дмитрий Шевцов. Ранее он был замом Марченко в том же департаменте по вопросам благоустройства.
Должность замглавы администрации Ростова по ЖКХ стала вакантной после отставки Валентина Кукина. Сообщалось, что он перешёл на работу в правительство региона.