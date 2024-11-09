В администрации Ростова назначили нового замглавы по ЖКХ. Что о нём известно?

Марченко освободил пост директора департамента ЖКХ и стал замглавы администрации в этой же сфере. До карьеры чиновника он успел получить Кубок мира по кикбоксингу. Во власти Станислав Марченко отметился на постах в отделе благоустройства администрации Ростова, после чего руководил управлением ЖКХ Ворошиловского района.