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Posted 9 ноября, 10:05

Published 9 ноября, 10:05

Modified 9 ноября, 10:06

Updated 9 ноября, 10:06

Станислав Марченко назначен замглавы администрации Ростова по ЖКХ

В администрации Ростова назначили нового замглавы по ЖКХ. Что о нём известно?

9 ноября 2024, 10:05
Фото: 1MI. Станислав Марченко назначен замглавы администрации Ростова по ЖКХ

В администрации Ростова назначили нового замглавы по ЖКХ

Станислав Марченко назначен замглавы администрации Ростова по ЖКХ, соответствующее распоряжение подписал Алексей Логвиненко.

Марченко освободил пост директора департамента ЖКХ и стал замглавы администрации в этой же сфере. До карьеры чиновника он успел получить Кубок мира по кикбоксингу. Во власти Станислав Марченко отметился на постах в отделе благоустройства администрации Ростова, после чего руководил управлением ЖКХ Ворошиловского района.

Вместо него временно руководить департаментом ЖКХ будет Дмитрий Шевцов. Ранее он был замом Марченко в том же департаменте по вопросам благоустройства.

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Должность замглавы администрации Ростова по ЖКХ стала вакантной после отставки Валентина Кукина. Сообщалось, что он перешёл на работу в правительство региона.

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