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Posted 9 ноября 2024, 10:27

Published 9 ноября 2024, 10:27

Modified 9 ноября 2024, 10:27

Updated 9 ноября 2024, 10:27

Власти Ростова изымут земли для продления набережной на правом берегу

В Ростове изымут земли для продления городской набережной

9 ноября 2024, 10:27
Фото: 1MI. Власти Ростова изымут земли для продления набережной на правом берегу
Власти Ростова изымут земли для продления набережной на правом берегу, соответствующий документ опубликован на сайте администрации города.

Речь идёт об участке Береговой улицы длиной в два километра: от Богатяновского спуска до 13-й линии. Чтобы построить там дорогу, власти изымут земельные участки общей площадью в почти 2,5 тысячи квадратных метров.

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На участках располагаются производственно-складские помещения и нежилые здания. Их выкупят у владельцев. Сумму компенсации определит независимый оценщик. Если собственников не устроит цена, они имеют право судиться с властями.

Если эти планы претворятся в жизнь, существующая набережная увеличится в два раза. Также власти планируют перенести Ростовский порт в промзону Левобережья.

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