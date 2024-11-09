В Ростове изымут земли для продления городской набережной

Posted 9 ноября, 10:27
Published 9 ноября, 10:27
Modified 9 ноября, 10:27
Updated 9 ноября, 10:27
Речь идёт об участке Береговой улицы длиной в два километра: от Богатяновского спуска до 13-й линии. Чтобы построить там дорогу, власти изымут земельные участки общей площадью в почти 2,5 тысячи квадратных метров.
На участках располагаются производственно-складские помещения и нежилые здания. Их выкупят у владельцев. Сумму компенсации определит независимый оценщик. Если собственников не устроит цена, они имеют право судиться с властями.
Если эти планы претворятся в жизнь, существующая набережная увеличится в два раза. Также власти планируют перенести Ростовский порт в промзону Левобережья.