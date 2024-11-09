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Posted 9 ноября, 13:38

Published 9 ноября, 13:38

Modified 9 ноября, 13:39

Updated 9 ноября, 13:39

В Новочеркасске к 2025 году планируют создать прототип спортивного автомобиля

В Ростовской области создадут свой прототип спорткара

9 ноября 2024, 13:38
Фото: Пресс-служба ЮРГПУ. В Новочеркасске к 2025 году планируют создать прототип спортивного автомобиля
В Новочеркасске к 2025 году планируют создать прототип спортивного автомобиля, сообщили в Южно-Российском государственном политехническом университете (НПИ).

В Новочеркасском политехе спорткар создают на исключительно отечественной компонентной базе. Студенты и сотрудники вуза рассчитывают закончить работу над прототипом машины весной 2025 года.

Уже готовы все детали внешнего обвеса спортивного автомобиля, двигатель, трансмиссия, системы обеспечения движения и интерьер кабины. Теперь учёным нужно создать уникальные стёкла спорткара.

«Изготовление остекления и освещения — вот наши следующие шаги. Кронштейны и корпуса фар уже начали изготавливать наши студенты на специально приобретённом для этих целей 3D-принтере», — рассказал технический руководитель проекта в ЮРГПУ (НПИ) Виктор Зубов.
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Ранее сообщалось, что политех в Новочеркасске участвует в создании тренажёра для подготовки космонавтов.

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