В Ростовской области создадут свой прототип спорткара

Posted 9 ноября, 13:38
Published 9 ноября, 13:38
Modified 9 ноября, 13:39
Updated 9 ноября, 13:39
В Новочеркасском политехе спорткар создают на исключительно отечественной компонентной базе. Студенты и сотрудники вуза рассчитывают закончить работу над прототипом машины весной 2025 года.
Уже готовы все детали внешнего обвеса спортивного автомобиля, двигатель, трансмиссия, системы обеспечения движения и интерьер кабины. Теперь учёным нужно создать уникальные стёкла спорткара.
«Изготовление остекления и освещения — вот наши следующие шаги. Кронштейны и корпуса фар уже начали изготавливать наши студенты на специально приобретённом для этих целей 3D-принтере», — рассказал технический руководитель проекта в ЮРГПУ (НПИ) Виктор Зубов.
Ранее сообщалось, что политех в Новочеркасске участвует в создании тренажёра для подготовки космонавтов.