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Posted 9 ноября, 17:09

Published 9 ноября, 17:09

Modified 9 ноября, 17:10

Updated 9 ноября, 17:10

Звук, похожий на взрыв, услышали вечером 9 ноября жители Северного жилого массива в Ростове

«Вспышка и грохот»: звуки взрыва напугали жителей Северного в Ростове

9 ноября 2024, 17:09
Фото: Изображение Midjourney. Звук, похожий на взрыв, услышали вечером 9 ноября жители Северного жилого массива в Ростове

Звуки взрыва напугали жителей Северного в Ростове-на-Дону

Звук, похожий на взрыв, услышали вечером 9 ноября жители Северного жилого массива в Ростове, об этом они рассказали в соцсетях.

Звук взрыва раздался около семи часов вечера. Некоторые горожане сообщают, что он сопровождался вспышкой в небе.

«На Королёва аж вспышка была. Грохот такой»,
«Знакомые на Королёва слышали. Аж окна тряслись»,
«Возможно, это был самолёт. Слышал, как он набирал скорость на Темернике, а потом в чат написали о грохоте», — пишут в комментариях в соцсетях.

Власти региона и Минобороны России не сообщали о работе ПВО в Ростове. Также нет сведений и о пожарах на Северном.

Информация о возможном ЧП будет уточняться.

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