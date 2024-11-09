«Вспышка и грохот»: звуки взрыва напугали жителей Северного в Ростове

Posted 9 ноября, 17:09
Published 9 ноября, 17:09
Modified 9 ноября, 17:10
Updated 9 ноября, 17:10
Звук взрыва раздался около семи часов вечера. Некоторые горожане сообщают, что он сопровождался вспышкой в небе.
«На Королёва аж вспышка была. Грохот такой»,
«Знакомые на Королёва слышали. Аж окна тряслись»,
«Возможно, это был самолёт. Слышал, как он набирал скорость на Темернике, а потом в чат написали о грохоте», — пишут в комментариях в соцсетях.
Власти региона и Минобороны России не сообщали о работе ПВО в Ростове. Также нет сведений и о пожарах на Северном.
Информация о возможном ЧП будет уточняться.
Последняя атака беспилотников была отбита в Ростовской области накануне Дня народного единства, 3 ноября.