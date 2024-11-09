За содействие террористам осудили двух человек в Ростове-на-Дону

Posted 9 ноября, 05:48
Published 9 ноября, 05:48
Modified 9 ноября, 05:50
Updated 9 ноября, 05:50
На скамье подсудимых оказались два жителя Дагестана. По версии следствия, в 2021 году Магомед-Вали Булатов решил принять участие в одной из террористических организаций, запрещенных на территории РФ. В октябре он перевел деньги на электронный кошелек участника организации и стал предлагать знакомым тоже помочь финансово новым братьям по идеологии, в том числе Нариману Нурмагомедову. Последний согласился поддержать террористов и передал деньги через Булатова.
Когда правоохранители узнали об этом, то задержали «инвесторов». В отношении Булатова возбудили уголовное дело по статье об участии в деятельности организации, которая признана в РФ террористической, а в отношении Нурмагомедова — по статье о содействии террористической деятельности.
Суд признал обоих виновными. Участнику назначили 13 лет колонии строгого режима, из которых первые три года он проведет в тюрьме. Нурмагомедову, который содействовал, — 9 лет и 1 месяц лишения свободы, с отбыванием первых двух лет в тюрьме и 11 лет 1 месяца — в колонии строгого режима. Кроме того, мужчинам придется заплатить штраф: Булатову — 50 тысяч рублей, а Нурмагомедову — 20 тысяч. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.
Ранее вынесли приговор четверым осужденным, которые распространяли экстремистскую и террористическую идеологию среди заключенных.