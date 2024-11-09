За содействие террористам осудили двух человек в Ростове-на-Дону

Суд признал обоих виновными. Участнику назначили 13 лет колонии строгого режима, из которых первые три года он проведет в тюрьме. Нурмагомедову, который содействовал, — 9 лет и 1 месяц лишения свободы, с отбыванием первых двух лет в тюрьме и 11 лет 1 месяца — в колонии строгого режима. Кроме того, мужчинам придется заплатить штраф: Булатову — 50 тысяч рублей, а Нурмагомедову — 20 тысяч. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.