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Posted 9 ноября, 05:48

Published 9 ноября, 05:48

Modified 9 ноября, 05:50

Updated 9 ноября, 05:50

За содействие террористам осудили двух человек в Ростове-на-Дону

За содействие террористам осудили двух человек в Ростове-на-Дону

9 ноября 2024, 05:48
Фото: 1MI. За содействие террористам осудили двух человек в Ростове-на-Дону
Южный окружной военный суд вынес приговор двум мужчинам за содействие террористической деятельности. Об итогах заседания в Ростове сообщили 8 ноября.

На скамье подсудимых оказались два жителя Дагестана. По версии следствия, в 2021 году Магомед-Вали Булатов решил принять участие в одной из террористических организаций, запрещенных на территории РФ. В октябре он перевел деньги на электронный кошелек участника организации и стал предлагать знакомым тоже помочь финансово новым братьям по идеологии, в том числе Нариману Нурмагомедову. Последний согласился поддержать террористов и передал деньги через Булатова.

Когда правоохранители узнали об этом, то задержали «инвесторов». В отношении Булатова возбудили уголовное дело по статье об участии в деятельности организации, которая признана в РФ террористической, а в отношении Нурмагомедова — по статье о содействии террористической деятельности.

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Суд признал обоих виновными. Участнику назначили 13 лет колонии строгого режима, из которых первые три года он проведет в тюрьме. Нурмагомедову, который содействовал, — 9 лет и 1 месяц лишения свободы, с отбыванием первых двух лет в тюрьме и 11 лет 1 месяца — в колонии строгого режима. Кроме того, мужчинам придется заплатить штраф: Булатову — 50 тысяч рублей, а Нурмагомедову — 20 тысяч. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.

Ранее вынесли приговор четверым осужденным, которые распространяли экстремистскую и террористическую идеологию среди заключенных.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Суд#Штраф#Уголовное дело#Колония строгого режима#Дагестан#Террористы
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