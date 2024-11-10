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Posted 10 ноября, 14:18

Published 10 ноября, 14:18

Modified 10 ноября, 18:52

Updated 10 ноября, 18:52

Бастрыкин запросил доклад по проверке избиения школьника на камеру в Ростове

Бастрыкина заинтересовало дело драки школьников в Ростове-на-Дону

10 ноября 2024, 14:18
Фото: 1MI. Бастрыкин запросил доклад по проверке избиения школьника на камеру в Ростове
Председатель СУ СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе проверки по факту драки подростков в Ростове-на-Дону, попавшей на видео, информирует Следком Ростовской области.

Напомним, что в Сети начало завирусилось видео, на котором заметно, как подрались школьники. Авторы поста утверждают, что инцидент произошел якобы в Ростове-на-Дону.

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В связи с этим следователи начали процессуальную проверку по статье 213 УК РФ. Кроме того, глава СК России поручил руководителю СУ по Ростовской области Аслану Хуаде предоставить доклад о ходе проверки и ее итогах.

Ранее Следком начал расследовать гибель мужчины с детьми в сильном пожаре в Ростовской области.

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