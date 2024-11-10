Бастрыкина заинтересовало дело драки школьников в Ростове-на-Дону

Posted 10 ноября, 14:18
Published 10 ноября, 14:18
Modified 10 ноября, 18:52
Updated 10 ноября, 18:52
Напомним, что в Сети начало завирусилось видео, на котором заметно, как подрались школьники. Авторы поста утверждают, что инцидент произошел якобы в Ростове-на-Дону.
В связи с этим следователи начали процессуальную проверку по статье 213 УК РФ. Кроме того, глава СК России поручил руководителю СУ по Ростовской области Аслану Хуаде предоставить доклад о ходе проверки и ее итогах.
Ранее Следком начал расследовать гибель мужчины с детьми в сильном пожаре в Ростовской области.