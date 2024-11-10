Итоги недели: на Дону уволился губернатор, а его преемника накормили маминым борщом

Днем 4 ноября губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что уходит в отставку. В первую очередь он поблагодарил жителей региона за поддержку, доверие, возможность решать актуальные вопросы и реализовывать интересные проекты. По мнению Голубева, его совместная работа с народом позволила сделать Ростовскую область регионом-лидером. Также экс-глава выразил большую признательность президенту России Владимиру Путину и правительству РФ за содействие. Кроме того, Голубев сказал спасибо своей команде и коллегам, которые помогали достигать результатов и делать эффективные шаги в развитии региона.