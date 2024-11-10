Итоги недели: на Дону уволился губернатор, а его преемника накормили маминым борщом

Posted 10 ноября, 16:49
Published 10 ноября, 16:49
Modified 10 ноября, 16:53
Updated 10 ноября, 16:53
Четыре дня в Ростовской области бушевала непогода: ливни, дождь со снегом и штормовой ветер. Последний вызвал множество ЧП на всей территории региона. Шторм до 115 километров в час сносил балконы, вырывал с корнем деревья, валил бетонные столбы, разбивал машины. Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко сообщил о последствиях непогоды в городе. Ветер успел повалить 155 деревьев в Ростове. Из-за сломанных деревьев и веток пострадала 21 машина.
Кроме того, нагонные явления повлияли на уровень воды в реке Дон и в Таганрогском заливе.
Из-за ветрового нагона подтопление грозило жителям сразу двух городов. 4 ноября глава Таганрога Светлана Камбулова предупредила горожан о том, что возможно им придется на какое-то время покинуть свои дома из-за повышения уровня воды в заливе. А этим же вечером азовчане показали, что местный порт и расположенные рядом улицы ушли под воду. Река вышла из берегов и затопила припаркованные автомобили.
Днем 4 ноября губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что уходит в отставку. В первую очередь он поблагодарил жителей региона за поддержку, доверие, возможность решать актуальные вопросы и реализовывать интересные проекты. По мнению Голубева, его совместная работа с народом позволила сделать Ростовскую область регионом-лидером. Также экс-глава выразил большую признательность президенту России Владимиру Путину и правительству РФ за содействие. Кроме того, Голубев сказал спасибо своей команде и коллегам, которые помогали достигать результатов и делать эффективные шаги в развитии региона.
В этот же день стало известно, что Юрий Слюсарь покинул пост гендиректора Объединенной авиастроительной корпорации. Уже через несколько часов на личной встрече в Кремле Владимир Путин назначил его временно исполняющим обязанности главы Ростовской области. Президент отметил, что Слюсарь является уроженцем региона, но ему всё равно придется погрузиться в текущую обстановку.
Добавим, что 7 ноября в Ростове-на-Дону прошло официальное представление врио губернатора области Юрия Слюсаря.
Днем 7 ноября в Ростов-на-Дону приехал врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. Это произошло впервые после назначения.
Когда у Слюсаря поинтересовались, с чего он хочет начать деятельность в регионе, он признался, что по окончании всех мероприятий первым делом поедет домой к маме, чтобы отведать ее борща.
— Познакомиться с коллективом, нужно заново входить в курс дела. А к вечеру планирую заехать домой, поесть у мамы борща, — ответил Юрий Слюсарь.