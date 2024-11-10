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Posted 10 ноября, 16:49

Published 10 ноября, 16:49

Modified 10 ноября, 16:53

Updated 10 ноября, 16:53

Итоги недели в Ростовской области: увольнение губернатора и борщ для его преемника

Итоги недели: на Дону уволился губернатор, а его преемника накормили маминым борщом

10 ноября 2024, 16:49
Фото: 1MI. Итоги недели в Ростовской области: увольнение губернатора и борщ для его преемника
На этой неделе населенным пунктам Ростовской области грозила эвакуация из-за подтоплений и штормового ветра, тем временем глава донского региона Василий Голубев ушел в отставку, а врио губернатора Юрий Слюсарь мечтал о мамином борще. Итоги прошедших семи дней от RostovGazeta.

Шторм и потопы

Четыре дня в Ростовской области бушевала непогода: ливни, дождь со снегом и штормовой ветер. Последний вызвал множество ЧП на всей территории региона. Шторм до 115 километров в час сносил балконы, вырывал с корнем деревья, валил бетонные столбы, разбивал машины. Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко сообщил о последствиях непогоды в городе. Ветер успел повалить 155 деревьев в Ростове. Из-за сломанных деревьев и веток пострадала 21 машина.

Кроме того, нагонные явления повлияли на уровень воды в реке Дон и в Таганрогском заливе.

Из-за ветрового нагона подтопление грозило жителям сразу двух городов. 4 ноября глава Таганрога Светлана Камбулова предупредила горожан о том, что возможно им придется на какое-то время покинуть свои дома из-за повышения уровня воды в заливе. А этим же вечером азовчане показали, что местный порт и расположенные рядом улицы ушли под воду. Река вышла из берегов и затопила припаркованные автомобили.

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Голубев уволился, Слюсарь пришел

Днем 4 ноября губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что уходит в отставку. В первую очередь он поблагодарил жителей региона за поддержку, доверие, возможность решать актуальные вопросы и реализовывать интересные проекты. По мнению Голубева, его совместная работа с народом позволила сделать Ростовскую область регионом-лидером. Также экс-глава выразил большую признательность президенту России Владимиру Путину и правительству РФ за содействие. Кроме того, Голубев сказал спасибо своей команде и коллегам, которые помогали достигать результатов и делать эффективные шаги в развитии региона.

В этот же день стало известно, что Юрий Слюсарь покинул пост гендиректора Объединенной авиастроительной корпорации. Уже через несколько часов на личной встрече в Кремле Владимир Путин назначил его временно исполняющим обязанности главы Ростовской области. Президент отметил, что Слюсарь является уроженцем региона, но ему всё равно придется погрузиться в текущую обстановку.

Добавим, что 7 ноября в Ростове-на-Дону прошло официальное представление врио губернатора области Юрия Слюсаря.

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Борщ от мамы

Днем 7 ноября в Ростов-на-Дону приехал врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. Это произошло впервые после назначения.

Когда у Слюсаря поинтересовались, с чего он хочет начать деятельность в регионе, он признался, что по окончании всех мероприятий первым делом поедет домой к маме, чтобы отведать ее борща.

— Познакомиться с коллективом, нужно заново входить в курс дела. А к вечеру планирую заехать домой, поесть у мамы борща, — ответил Юрий Слюсарь.

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