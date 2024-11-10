Краевед RostovGazeta Георгий Багдыков презентовал две книги

В книге Минаса Багдыкова и Георгия Багдыкова «Лики прошлого. Лики настоящего» рассказывается об интересных, талантливых и неординарных людях, которые встречались на жизненном пути авторов. Также авторы пишут о том времени, в котором им довелось жить, анализируют исторические события прошлых лет.