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Posted 10 ноября, 09:47

Published 10 ноября, 09:47

Modified 10 ноября, 09:49

Updated 10 ноября, 09:49

Краевед RostovGazeta Георгий Багдыков презентовал две книги

Краевед RostovGazeta Георгий Багдыков презентовал две книги

10 ноября 2024, 09:47
Фото: rostovgazeta.ru. Краевед RostovGazeta Георгий Багдыков презентовал две книги
7 ноября 2024 года состоялась презентация новых книг штатного краеведа RostovGazeta Георгия Багдыкова, которые он написал в соавторстве с Минасом Багдыковым и искусствоведом Натальей Алексеевной Мещеряковой.

Встреча состоялась в гостеприимном зале Нахичеванской-на-Дону армянской общины.

В книге Минаса Багдыкова и Георгия Багдыкова «Лики прошлого. Лики настоящего» рассказывается об интересных, талантливых и неординарных людях, которые встречались на жизненном пути авторов. Также авторы пишут о том времени, в котором им довелось жить, анализируют исторические события прошлых лет.

В брошюре Натальи Мещеряковой и Георгия Багдыкова «Минас Багдыков: рапсодия для скрипки со скальпелем» рассказывается о жизни и творчестве известного ростовского хирурга, заслуженного врача России, писателя, музыканта и общественного деятеля Минаса Георгиевича Багдыкова. Авторы попытались взглянуть на жизнь и творчество Минаса Георгиевича с разных сторон.

Фото: rostovgazeta.ru

Издания книг приурочено к 90-летию со дня рождения Минаса Георгиевича Багдыкова и посвящено его светлой памяти.

В этот вечер много говорили об истории и культуре Ростова и Нахичевани. Вспоминали учёных, краеведов, музыкантов, писателей, врачей, ученых и общественных деятелей, много сделавших для сохранения самобытной донской культуры.

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