Краевед RostovGazeta Георгий Багдыков презентовал две книги

Posted 10 ноября, 09:47
Published 10 ноября, 09:47
Modified 10 ноября, 09:49
Updated 10 ноября, 09:49
Встреча состоялась в гостеприимном зале Нахичеванской-на-Дону армянской общины.
В книге Минаса Багдыкова и Георгия Багдыкова «Лики прошлого. Лики настоящего» рассказывается об интересных, талантливых и неординарных людях, которые встречались на жизненном пути авторов. Также авторы пишут о том времени, в котором им довелось жить, анализируют исторические события прошлых лет.
В брошюре Натальи Мещеряковой и Георгия Багдыкова «Минас Багдыков: рапсодия для скрипки со скальпелем» рассказывается о жизни и творчестве известного ростовского хирурга, заслуженного врача России, писателя, музыканта и общественного деятеля Минаса Георгиевича Багдыкова. Авторы попытались взглянуть на жизнь и творчество Минаса Георгиевича с разных сторон.
Издания книг приурочено к 90-летию со дня рождения Минаса Георгиевича Багдыкова и посвящено его светлой памяти.
В этот вечер много говорили об истории и культуре Ростова и Нахичевани. Вспоминали учёных, краеведов, музыкантов, писателей, врачей, ученых и общественных деятелей, много сделавших для сохранения самобытной донской культуры.