Массовое возгорание автомобилей произошло ночью во дворе высотки в Азове

Posted 10 ноября, 12:44
Published 10 ноября, 12:44
Modified 10 ноября, 12:46
Updated 10 ноября, 12:46
Происшествие случилось 9 ноября. Пожар начался около двух часов ночи во дворе жилого дома, расположенного по адресу Литейный проезд, 9/22 в Азове. Огонь охватил сразу три легковых автомобиля. Пламя уничтожило 20 квадратных метров территории.
На место происшествия приехали восемь огнеборцев на двух единицах спецтехники. Возгорание удалось ликвидировать только через полтора часа. В результате пожара никто не пострадал.
Добавим, что причины возгорания еще не установлены.
До этого в Ростове-на-Дону грузовик КамАЗ сгорел на обочине дороги на улице Малиновского. Видео инцидента можно посмотреть в материале RostovGazeta.