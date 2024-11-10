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Posted 10 ноября, 12:44

Published 10 ноября, 12:44

Modified 10 ноября, 12:46

Updated 10 ноября, 12:46

Три автомобиля сгорели дотла в Азове

Массовое возгорание автомобилей произошло ночью во дворе высотки в Азове

10 ноября 2024, 12:44
Фото: Шедеврум. Три автомобиля сгорели дотла в Азове

Три автомобиля сгорели дотла в Азове

В Азове одномоментно вспыхнули три легковых автомобиля, информирует МЧС России по Ростовской области.

Происшествие случилось 9 ноября. Пожар начался около двух часов ночи во дворе жилого дома, расположенного по адресу Литейный проезд, 9/22 в Азове. Огонь охватил сразу три легковых автомобиля. Пламя уничтожило 20 квадратных метров территории.

На место происшествия приехали восемь огнеборцев на двух единицах спецтехники. Возгорание удалось ликвидировать только через полтора часа. В результате пожара никто не пострадал.

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Добавим, что причины возгорания еще не установлены.

До этого в Ростове-на-Дону грузовик КамАЗ сгорел на обочине дороги на улице Малиновского. Видео инцидента можно посмотреть в материале RostovGazeta.

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