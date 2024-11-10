Мать и семилетняя дочь заживо сгорели в ДТП с автобусом в Ростовской области

Страшное ДТП произошло днем 10 ноября на дороге «Константиновск — Тацинская» в Семикаракорском районе. Автомобилистка на Renault Logan выехала на встречную полосу, по которой двигался междугородний автобус Higer, под управлением 65-летнего водителя. Транспортные средства столкнулись, после чего иномарка загорелась. В это время в автобус врезался еще один автомобиль марки Ford Focus.