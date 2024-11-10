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Posted 10 ноября, 14:53

Published 10 ноября, 14:53

Modified 10 ноября, 14:55

Updated 10 ноября, 14:55

Женщина и 7-летняя девочка заживо сгорели в массовом ДТП в Ростовской области

Мать и семилетняя дочь заживо сгорели в ДТП с автобусом в Ростовской области

10 ноября 2024, 14:53
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области. Женщина и 7-летняя девочка заживо сгорели в массовом ДТП в Ростовской области
В Ростовской области водитель иномарки выехала на встречную полосу и врезалась в автобус. Женщина и маленькая девочка уже не смогли выбраться из полыхающего авто, информирует региональная Госавтоинспекция.

Страшное ДТП произошло днем 10 ноября на дороге «Константиновск — Тацинская» в Семикаракорском районе. Автомобилистка на Renault Logan выехала на встречную полосу, по которой двигался междугородний автобус Higer, под управлением 65-летнего водителя. Транспортные средства столкнулись, после чего иномарка загорелась. В это время в автобус врезался еще один автомобиль марки Ford Focus.

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В аварии заживо сгорели водитель Renault Logan и ее 7-летняя пассажирка. Полицейские выясняют все детали произошедшего. По информации СМИ, погибшие были матерью и дочерью.

Добавим, что прокуратура Ростовской области начала проверку на соблюдение требований закона о безопасности дорожного движения. По ее результатам при наличии оснований будут приняты меры реагирования.

До этого женщина уничтожила машину, влетев в ограждение на Нагибина в донской столице.

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