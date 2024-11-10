Мощная вспышка произошла на Солнце: накроют ли магнитные бури Ростовскую область

Несмотря на то, что Солнце готовится к череде взрывов, большинство из них будут холостыми. То есть солнечная активность практически никак не отразиться на планете Земля. Метеорологи отметили, что прямо сейчас в центре видимого диска находится гигантский протуберанец, который может оторваться в любой момент. Если это произойдет, то негативного развития событий не избежать. Ситуация прояснится только на наступающей неделе.