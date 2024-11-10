Мощная вспышка произошла на Солнце: накроют ли магнитные бури Ростовскую область

Posted 10 ноября, 18:49
Published 10 ноября, 18:49
Modified 10 ноября, 18:51
Updated 10 ноября, 18:51
Астрономы отметили, что на Солнце начали происходить ранее спрогнозированные процессы. Звезда переходит в режим вспышечной активности. Если раньше она понемногу растрачивала свою энергию, то сейчас она начала копить силы на большие взрывы. За воскресенье, 10 ноября, эксперты зафиксировали два средних выброса энергии примерно в 03.15 мск — вспышка М4.2 и в 15.06 мск — взрыв М9.5, которому до балла Х не хватило всего 5%.
Несмотря на то, что Солнце готовится к череде взрывов, большинство из них будут холостыми. То есть солнечная активность практически никак не отразиться на планете Земля. Метеорологи отметили, что прямо сейчас в центре видимого диска находится гигантский протуберанец, который может оторваться в любой момент. Если это произойдет, то негативного развития событий не избежать. Ситуация прояснится только на наступающей неделе.
Добавим, что пока протуберанец не отвалился в Ростовской области ожидается только два небольших возбуждения магнитосферы земли 15 и 20 ноября.
Ранее астрономы рассказали, что увидят в небе жители Ростовской области в ноябре. Подробнее о потоках звезд, суперлунии и других редких космических явлениях в материале RostovGazeta.