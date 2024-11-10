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Posted 10 ноября, 18:49

Published 10 ноября, 18:49

Modified 10 ноября, 18:51

Updated 10 ноября, 18:51

Вспышки на Солнце: метеорологи рассказали, накроют ли Ростов магнитные бури

Мощная вспышка произошла на Солнце: накроют ли магнитные бури Ростовскую область

10 ноября 2024, 18:49
Фото: Изображение Midjourney. Вспышки на Солнце: метеорологи рассказали, накроют ли Ростов магнитные бури

Астрономы предупредили о возможной волне магнитных бурь в Ростовской области

10 ноября на Солнце произошли две заметные вспышки, но звезда продолжает копить энергию для последующих более мощных взрывов. Сотрудники Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ рассказали, ждать ли жителям Ростовской области новой волны магнитных бурь.

Астрономы отметили, что на Солнце начали происходить ранее спрогнозированные процессы. Звезда переходит в режим вспышечной активности. Если раньше она понемногу растрачивала свою энергию, то сейчас она начала копить силы на большие взрывы. За воскресенье, 10 ноября, эксперты зафиксировали два средних выброса энергии примерно в 03.15 мск — вспышка М4.2 и в 15.06 мск — взрыв М9.5, которому до балла Х не хватило всего 5%.

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Несмотря на то, что Солнце готовится к череде взрывов, большинство из них будут холостыми. То есть солнечная активность практически никак не отразиться на планете Земля. Метеорологи отметили, что прямо сейчас в центре видимого диска находится гигантский протуберанец, который может оторваться в любой момент. Если это произойдет, то негативного развития событий не избежать. Ситуация прояснится только на наступающей неделе.

Добавим, что пока протуберанец не отвалился в Ростовской области ожидается только два небольших возбуждения магнитосферы земли 15 и 20 ноября.

Ранее астрономы рассказали, что увидят в небе жители Ростовской области в ноябре. Подробнее о потоках звезд, суперлунии и других редких космических явлениях в материале RostovGazeta.

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