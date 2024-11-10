Плотоядный барсук стал смертельной угрозой для всего села в Ростовской области

Posted 10 ноября, 19:14
Published 10 ноября, 19:14
Modified 10 ноября, 19:18
Updated 10 ноября, 19:18
Сотрудники станции провели экспертизу, которая выявила бешенство у дикого животного. Зараженного барсука нашли в Дегтевском сельском поселении. В настоящий момент специалисты начали мероприятия по ликвидации вирусной инфекции среди плотоядных животных.
Профилактика бешенства также нужна людям и домашним животным. Больных питомцев следует отвезти в ветеринарную клинику на вакцинацию. Если бешеное животное укусило человека, то в первую очередь необходимо обработать рану водой с мылом, 40–70-градусным спиртовым раствором или настойкой йода и срочно доехать до врача. Медики проведут специфическое лечение, заключающееся в иммунизации антирабической вакциной.
Добавим, что во время прививок необходимо тщательно следить за своим здоровьем. Если «запустить» болезнь хотя бы до первой стадии, то человека уже нельзя спасти. Его ждет мучительный летальный исход.
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