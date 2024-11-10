Плотоядный барсук стал смертельной угрозой для всего села в Ростовской области

Профилактика бешенства также нужна людям и домашним животным. Больных питомцев следует отвезти в ветеринарную клинику на вакцинацию. Если бешеное животное укусило человека, то в первую очередь необходимо обработать рану водой с мылом, 40–70-градусным спиртовым раствором или настойкой йода и срочно доехать до врача. Медики проведут специфическое лечение, заключающееся в иммунизации антирабической вакциной.