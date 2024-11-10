rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 ноября, 19:14

Published 10 ноября, 19:14

Modified 10 ноября, 19:18

Updated 10 ноября, 19:18

В Ростовской области расплодились бешеные животные

Плотоядный барсук стал смертельной угрозой для всего села в Ростовской области

10 ноября 2024, 19:14
Фото: Шедеврум. В Ростовской области расплодились бешеные животные

Зараженного бешенством барсука нашли в Ростовской области

На территории Ростовской области нашли труп барсука больного бешенством. Об этом рассказала изданию «Наш край» ведущий ветврач ГБУ РО «Миллеровская межрайонная СББЖ» Наталья Леонова.

Сотрудники станции провели экспертизу, которая выявила бешенство у дикого животного. Зараженного барсука нашли в Дегтевском сельском поселении. В настоящий момент специалисты начали мероприятия по ликвидации вирусной инфекции среди плотоядных животных.

Профилактика бешенства также нужна людям и домашним животным. Больных питомцев следует отвезти в ветеринарную клинику на вакцинацию. Если бешеное животное укусило человека, то в первую очередь необходимо обработать рану водой с мылом, 40–70-градусным спиртовым раствором или настойкой йода и срочно доехать до врача. Медики проведут специфическое лечение, заключающееся в иммунизации антирабической вакциной.

Снимали на камеру и смеялись: толпа избила школьника на окраине Ростова-на-Дону
Узнать подробнее

Добавим, что во время прививок необходимо тщательно следить за своим здоровьем. Если «запустить» болезнь хотя бы до первой стадии, то человека уже нельзя спасти. Его ждет мучительный летальный исход.

Ранее в Ростовской области обнаружили смертельно опасный грипп.

Читайте также:
Вышел покурить: под ногами жителя Ростова-на-Дону рухнул балконЖители Ростова-на-Дону услышали мощный грохот в центре городаГорели машины и дома: в России произошла самая массовая атака БПЛА на Москву 10 ноября
#Регина Симакова#Общество#Ростовская область#Профилактика#Дикие животные#Инфекция#Заболевание#Смертельная опасность#Происшествия#Бешенство
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика