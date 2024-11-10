Появились кадры с места гибели матери и ребенка в ДТП в Ростовской области

Напомним, что ранее 10 ноября на автодороге «Константиновск — Тацинская» в Семикаракорском районе произошло ДТП. Водитель Renault Logan вылетела на встречку и столкнулась с междугородним автобусом Higer, за рулем которого находился 65-летний автомобилист. После мощного удара иномарка начала гореть, а в это время в автобус врезалось еще одно авто Ford Focus.