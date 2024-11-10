Появились кадры с места гибели матери и ребенка в ДТП в Ростовской области

Posted 10 ноября, 17:37
Published 10 ноября, 17:37
Modified 10 ноября, 17:39
Updated 10 ноября, 17:39
Напомним, что ранее 10 ноября на автодороге «Константиновск — Тацинская» в Семикаракорском районе произошло ДТП. Водитель Renault Logan вылетела на встречку и столкнулась с междугородним автобусом Higer, за рулем которого находился 65-летний автомобилист. После мощного удара иномарка начала гореть, а в это время в автобус врезалось еще одно авто Ford Focus.
От машины Renault Logan почти ничего не осталось: ее передняя часть отвалилась и превратилась в груду металлолома, а большая часть корпуса просто расплавилась. На кадрах с трудом можно разглядеть очертания салона автомобиля. У транспортного средства уцелели только задние колеса и багажник.
Автомобилистка и 7-летняя девочка не смогли выбраться из авто и сгорели. Полицейские выяснят все обстоятельства случившегося, а сотрудники прокуратуры проверят инцидент на соблюдение закона о безопасности дорожного движения. Отметим, что по информации СМИ, погибшие были матерью и дочерью.
До этого четыре девушки попали в ДТП на машине каршеринга в донском регионе.