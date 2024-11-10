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Posted 10 ноября, 17:37

Published 10 ноября, 17:37

Modified 10 ноября, 17:39

Updated 10 ноября, 17:39

Появились кадры с места гибели матери и ребенка в ДТП в Ростовской области

Появились кадры с места гибели матери и ребенка в ДТП в Ростовской области

10 ноября 2024, 17:37
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области. Появились кадры с места гибели матери и ребенка в ДТП в Ростовской области
На трассе в Ростовской области столкнулись автобус и легковой автомобиль. Иномарка сразу же вспыхнула, авария унесла жизни женщины и ее 7-летней дочки, кадры с места происшествия опубликовала региональная Госавтоинспекция.

Напомним, что ранее 10 ноября на автодороге «Константиновск — Тацинская» в Семикаракорском районе произошло ДТП. Водитель Renault Logan вылетела на встречку и столкнулась с междугородним автобусом Higer, за рулем которого находился 65-летний автомобилист. После мощного удара иномарка начала гореть, а в это время в автобус врезалось еще одно авто Ford Focus.

От машины Renault Logan почти ничего не осталось: ее передняя часть отвалилась и превратилась в груду металлолома, а большая часть корпуса просто расплавилась. На кадрах с трудом можно разглядеть очертания салона автомобиля. У транспортного средства уцелели только задние колеса и багажник.

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Видео: Госавтоинспекция Ростовской области. Появились кадры с места гибели матери и ребенка в ДТП в Ростовской области

Автомобилистка и 7-летняя девочка не смогли выбраться из авто и сгорели. Полицейские выяснят все обстоятельства случившегося, а сотрудники прокуратуры проверят инцидент на соблюдение закона о безопасности дорожного движения. Отметим, что по информации СМИ, погибшие были матерью и дочерью.

До этого четыре девушки попали в ДТП на машине каршеринга в донском регионе.

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