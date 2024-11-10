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Posted 10 ноября, 08:41

Published 10 ноября, 08:41

Modified 10 ноября, 10:45

Updated 10 ноября, 10:45

Стало известно, когда в Ростове-на-Дону начнутся затяжные дожди

После потепления Ростовскую область внезапно зальет дождями

10 ноября 2024, 08:41
Фото: Изображение Midjourney. Стало известно, когда в Ростове-на-Дону начнутся затяжные дожди

Проливные дожди надвигаются на Ростовскую область

На наступающей неделе Ростов-на-Дону начнут заливать дожди. Синоптики прогнозируют выпадение осадков практически каждый день, следует из прогноза синоптиков.

В воскресенье, 10 ноября, ожидается прохладная и малооблачная погода. Днем воздух прогреется только до +7 градусов, а ночью метеорологи обещают до + 4 градусов Цельсия. Ветер будет дуть с севера всего 2–4 метра в секунду.

В понедельник, 11 ноября, город накроют грозовые тучи. В течение дня температурный диапазон составит +3…+7 градусов Цельсия. В вечернее время пройдет небольшой дождь. Ожидается до 0,1 миллиметра осадков.

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Вторник, 12 ноября, также будет дождливым. Днем температура воздуха достигнет +7 градусов, а ночью — +3 градусов. Ветер поднимется восточный до 9 метров в секунду. День обещает быть малооблачным.

Добавим, что основной объем осадков выпадет во второй половине недели.

Ранее RostovGazeta рассказала, когда в донской столице наступит климатическая зима.

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