После потепления Ростовскую область внезапно зальет дождями

В воскресенье, 10 ноября, ожидается прохладная и малооблачная погода. Днем воздух прогреется только до +7 градусов, а ночью метеорологи обещают до + 4 градусов Цельсия. Ветер будет дуть с севера всего 2–4 метра в секунду.