После потепления Ростовскую область внезапно зальет дождями

Posted 10 ноября, 08:41
Published 10 ноября, 08:41
Modified 10 ноября, 10:45
Updated 10 ноября, 10:45
В воскресенье, 10 ноября, ожидается прохладная и малооблачная погода. Днем воздух прогреется только до +7 градусов, а ночью метеорологи обещают до + 4 градусов Цельсия. Ветер будет дуть с севера всего 2–4 метра в секунду.
В понедельник, 11 ноября, город накроют грозовые тучи. В течение дня температурный диапазон составит +3…+7 градусов Цельсия. В вечернее время пройдет небольшой дождь. Ожидается до 0,1 миллиметра осадков.
Вторник, 12 ноября, также будет дождливым. Днем температура воздуха достигнет +7 градусов, а ночью — +3 градусов. Ветер поднимется восточный до 9 метров в секунду. День обещает быть малооблачным.
Добавим, что основной объем осадков выпадет во второй половине недели.
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