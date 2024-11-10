Работавшая еще с Чубом пресс-секретарь губернатора Ростовской области покинет пост

Posted 10 ноября, 07:56
Published 10 ноября, 07:56
Modified 10 ноября, 07:58
Updated 10 ноября, 07:58
По информации 1RND со ссылкой на источник, в день приезда врио губернатора региона Юрия Слюсаря глава пресс-службы уже освобождала кабинет: якобы вывозила свои вещи.
Ирина Четвертакова проработала на последней должности порядка 25 лет — с 1999 года. До этого она трудилась в региональных и муниципальных газетах.
Официальной информации об уходе пресс-секретаря пока нет. Не исключено, что увольнение не связано с отставкой Василия Голубева — ведь она работала на этом месте задолго до появления прежнего губернатора, почти вдвое дольше него. Ирина Четвертакова была пресс-секретарем еще у его предшественника, Владимира Чуба.
Помимо Четвертаковой, в ближайшее время могут покинуть посты несколько министров. Пока официально известно только об увольнении министра ЖКХ Сергея Сизикова. А Лилия Федотова, отвечающая за финансовые вопросы региона больше 10 последних лет, задержится еще на три месяца.