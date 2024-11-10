rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 ноября, 07:56

Published 10 ноября, 07:56

Modified 10 ноября, 07:58

Updated 10 ноября, 07:58

Бессменный пресс-секретарь губернатора Ростовской области покинет пост

Работавшая еще с Чубом пресс-секретарь губернатора Ростовской области покинет пост

10 ноября 2024, 07:56
Фото: 1MI. Бессменный пресс-секретарь губернатора Ростовской области покинет пост

Бессменный пресс-секретарь губернатора Ростовской области покинет свой пост

Пресс-секретарь губернатора Ростовской области Ирина Четвертакова, занимавшая эту должность около 25 лет, покинет пост, сообщают СМИ.

По информации 1RND со ссылкой на источник, в день приезда врио губернатора региона Юрия Слюсаря глава пресс-службы уже освобождала кабинет: якобы вывозила свои вещи.

Ирина Четвертакова проработала на последней должности порядка 25 лет — с 1999 года. До этого она трудилась в региональных и муниципальных газетах.

Бессменный пресс-секретарь губернатора Ростовской области покинет постБессменный пресс-секретарь губернатора Ростовской области покинет пост
Бессменный пресс-секретарь губернатора Ростовской области покинет пост. Фото: телеграм Ирины Четвертаковой
Сразу четыре министра могут вскоре уволиться из правительства Ростовской области
Узнать подробнее

Официальной информации об уходе пресс-секретаря пока нет. Не исключено, что увольнение не связано с отставкой Василия Голубева — ведь она работала на этом месте задолго до появления прежнего губернатора, почти вдвое дольше него. Ирина Четвертакова была пресс-секретарем еще у его предшественника, Владимира Чуба.

Помимо Четвертаковой, в ближайшее время могут покинуть посты несколько министров. Пока официально известно только об увольнении министра ЖКХ Сергея Сизикова. А Лилия Федотова, отвечающая за финансовые вопросы региона больше 10 последних лет, задержится еще на три месяца.

Читайте также:
Итоги дня: у врио губернатора просят «амнистию» и продлевают набережную в РостовеСтало известно, когда глава Минфина Ростовской области покинет постСтало известно, кого из министров Слюсарь оставит в правительстве Ростовской области
#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Финансы#ЖКХ#Губернатор#Увольнение#Василий Голубев#СМИ#Пресс-секретарь#Министры#Юрий Слюсарь
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика