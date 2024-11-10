Работавшая еще с Чубом пресс-секретарь губернатора Ростовской области покинет пост

Официальной информации об уходе пресс-секретаря пока нет. Не исключено, что увольнение не связано с отставкой Василия Голубева — ведь она работала на этом месте задолго до появления прежнего губернатора, почти вдвое дольше него. Ирина Четвертакова была пресс-секретарем еще у его предшественника, Владимира Чуба.