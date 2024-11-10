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Posted 10 ноября, 15:16

Published 10 ноября, 15:16

Modified 10 ноября, 15:16

Updated 10 ноября, 15:16

Врио главы Ростовской области рассказал, на что жалуются жители региона

Стало известно, на что жалуются жители Ростовской области новому главе Юрию Слюсарю

10 ноября 2024, 15:16
Фото: Правительство Ростовской области. Врио главы Ростовской области рассказал, на что жалуются жители региона

Врио главы Ростовской области Слюсарь рассказал, на что жалуются жители региона

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что за два дня жители региона прислали ему свыше семи тысяч сообщений. Информация размещена в личном микроблоге врио главы области.

При помощи Центра управления регионом было проанализировано более семи тысяч сообщений, написанных жителями Ростовской области в адрес Юрия Слюсаря. Только 2,5 тысячи посланий посвящены реальным проблемам региона. 21% из этих сообщений были посвящены проблемам дорог, 15% — благоустройству, 14% — ЖКХ и еще 10% — общественному транспорту. В пятерку самых популярных вопросов также вошел вывоз мусора и обращение с отходами.

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Слюсарь отметил, что уже первая планерка правительства области, назначенная на 11 ноября, будет полностью посвящена всем вышеперечисленным проблемам. По мере возможности, врио губернатора рассмотрит и остальные вопросы.

До этого врио главы донского региона Юрий Слюсарь заявил, что «амнистия» заблокированных ростовчан в Telegram-канале невозможна.

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