Стало известно, на что жалуются жители Ростовской области новому главе Юрию Слюсарю

При помощи Центра управления регионом было проанализировано более семи тысяч сообщений, написанных жителями Ростовской области в адрес Юрия Слюсаря. Только 2,5 тысячи посланий посвящены реальным проблемам региона. 21% из этих сообщений были посвящены проблемам дорог, 15% — благоустройству, 14% — ЖКХ и еще 10% — общественному транспорту. В пятерку самых популярных вопросов также вошел вывоз мусора и обращение с отходами.