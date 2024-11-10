Стало известно, на что жалуются жители Ростовской области новому главе Юрию Слюсарю

Posted 10 ноября, 15:16
Published 10 ноября, 15:16
Modified 10 ноября, 15:16
Updated 10 ноября, 15:16
При помощи Центра управления регионом было проанализировано более семи тысяч сообщений, написанных жителями Ростовской области в адрес Юрия Слюсаря. Только 2,5 тысячи посланий посвящены реальным проблемам региона. 21% из этих сообщений были посвящены проблемам дорог, 15% — благоустройству, 14% — ЖКХ и еще 10% — общественному транспорту. В пятерку самых популярных вопросов также вошел вывоз мусора и обращение с отходами.
Слюсарь отметил, что уже первая планерка правительства области, назначенная на 11 ноября, будет полностью посвящена всем вышеперечисленным проблемам. По мере возможности, врио губернатора рассмотрит и остальные вопросы.
До этого врио главы донского региона Юрий Слюсарь заявил, что «амнистия» заблокированных ростовчан в Telegram-канале невозможна.