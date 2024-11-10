Цены на красную икру в Ростовской области взлетят вдвое к Новому году

К Новому 2025 году стоимость красной икры увеличится на 20%. Таким образом средняя по сравнению с концом 2023 года. Теперь килограмм деликатеса обойдется примерно в девять тысяч рублей. Если покупать лососевую икру не через оптовиков, а на сайтах и в розницу в магазинах, то стоимость будет еще больше — 13,2 тысячи рублей за килограмм.