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Posted 10 ноября, 13:41

Published 10 ноября, 13:41

Modified 10 ноября, 13:43

Updated 10 ноября, 13:43

К Новому году красная икра в Ростовской области подорожает до 13 тысяч руб за кг

Цены на красную икру в Ростовской области взлетят вдвое к Новому году

10 ноября 2024, 13:41
Фото: 1MI. К Новому году красная икра в Ростовской области подорожает до 13 тысяч руб за кг
В России, в том числе и в Ростовской области, к концу 2024 года цены на красную икру вырастут на 20%, информирует Life.ru со ссылкой на Mash.

К Новому 2025 году стоимость красной икры увеличится на 20%. Таким образом средняя по сравнению с концом 2023 года. Теперь килограмм деликатеса обойдется примерно в девять тысяч рублей. Если покупать лососевую икру не через оптовиков, а на сайтах и в розницу в магазинах, то стоимость будет еще больше — 13,2 тысячи рублей за килограмм.

Подорожание произошло из-за уменьшения улова на Дальнем Востоке, Камчатке и Сахалине, ужесточения процесса получения сертификатов, снижения количества поставок и падения спроса из-за высоких цен. Эксперты считают, что перед Новым годом цены могут взлететь еще на две-три тысячи рублей.

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Представители рынка предупредили россиян о том, что недобросовестные продавцы еще чаще стали торговать подделками. Кроме того, икру могут разбавлять минеральной водой для увеличения ее объема. Продукта становится больше, но он теряет свой вкус и яркость. При покупке икры обращайте внимание на ее цвет. Натуральный товар будет насыщенным, а не полупрозрачным.

Ранее стало известно, что новогодние елки подорожают в Ростовской области до 10 тысяч рублей за метр.

#Регина Симакова#Общество#Цены#Новый год#Рост цен#Стоимость продуктов#Стоимость#Красная икра
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