Цены на красную икру в Ростовской области взлетят вдвое к Новому году

Posted 10 ноября, 13:41
Published 10 ноября, 13:41
Modified 10 ноября, 13:43
Updated 10 ноября, 13:43
К Новому 2025 году стоимость красной икры увеличится на 20%. Таким образом средняя по сравнению с концом 2023 года. Теперь килограмм деликатеса обойдется примерно в девять тысяч рублей. Если покупать лососевую икру не через оптовиков, а на сайтах и в розницу в магазинах, то стоимость будет еще больше — 13,2 тысячи рублей за килограмм.
Подорожание произошло из-за уменьшения улова на Дальнем Востоке, Камчатке и Сахалине, ужесточения процесса получения сертификатов, снижения количества поставок и падения спроса из-за высоких цен. Эксперты считают, что перед Новым годом цены могут взлететь еще на две-три тысячи рублей.
Представители рынка предупредили россиян о том, что недобросовестные продавцы еще чаще стали торговать подделками. Кроме того, икру могут разбавлять минеральной водой для увеличения ее объема. Продукта становится больше, но он теряет свой вкус и яркость. При покупке икры обращайте внимание на ее цвет. Натуральный товар будет насыщенным, а не полупрозрачным.
Ранее стало известно, что новогодние елки подорожают в Ростовской области до 10 тысяч рублей за метр.