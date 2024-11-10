В Министерстве обороны РФ назвали атаку на Ростовскую область террористической

Речь идет о 23 дронах. Вооруженные силы Украины запустили десятки БПЛА на территорию России. Большинство из них (17 штук) перехватили и уничтожили над Брянской область. Еще два — над Белгородской, один — над Курской. В Ростовской области перехватили три беспилотных летательных аппарата.