В Министерстве обороны РФ назвали атаку на Ростовскую область террористической

Posted 10 ноября, 07:12
Published 10 ноября, 07:12
Modified 10 ноября, 07:12
Updated 10 ноября, 07:12
Речь идет о 23 дронах. Вооруженные силы Украины запустили десятки БПЛА на территорию России. Большинство из них (17 штук) перехватили и уничтожили над Брянской область. Еще два — над Белгородской, один — над Курской. В Ростовской области перехватили три беспилотных летательных аппарата.
Как сообщала RostovGazeta, жители Каменска-Шахтинского слышали громкие звуки, похожие на взрывы, после полуночи. Аналогичная ситуация была и в соседних населенных пунктах. По словам горожан, по окнам даже прошла волна.
— Возле ж/д, на комбинате, на шахтерском и в южном хорошо было слышно, — пишут в мессенджерах люди.
По информации врио губернатора Юрия Слюсаря, повреждений на земле и пострадавших в результате атаки нет.