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Posted 10 ноября, 07:12

Published 10 ноября, 07:12

Modified 10 ноября, 07:12

Updated 10 ноября, 07:12

В Министерстве обороны РФ назвали атаку на Ростовскую область террористической

В Министерстве обороны РФ назвали атаку на Ростовскую область террористической

10 ноября 2024, 07:12
Фото: 1MI. В Министерстве обороны РФ назвали атаку на Ростовскую область террористической
В ночь на 10 ноября Ростовскую область и еще несколько субъектов РФ пытались атаковать беспилотниками, сообщает Минобороны.

Речь идет о 23 дронах. Вооруженные силы Украины запустили десятки БПЛА на территорию России. Большинство из них (17 штук) перехватили и уничтожили над Брянской область. Еще два — над Белгородской, один — над Курской. В Ростовской области перехватили три беспилотных летательных аппарата.

Юрий Слюсарь сообщил, что за беспилотники атаковали Ростовскую область
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Как сообщала RostovGazeta, жители Каменска-Шахтинского слышали громкие звуки, похожие на взрывы, после полуночи. Аналогичная ситуация была и в соседних населенных пунктах. По словам горожан, по окнам даже прошла волна.

— Возле ж/д, на комбинате, на шахтерском и в южном хорошо было слышно, — пишут в мессенджерах люди.

По информации врио губернатора Юрия Слюсаря, повреждений на земле и пострадавших в результате атаки нет.

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