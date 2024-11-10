В Ростове-на-Дону грузовик КамАЗ сгорел на обочине дороги на Малиновского

Posted 10 ноября, 08:51
Published 10 ноября, 08:51
Modified 10 ноября, 08:53
Updated 10 ноября, 08:53
Инцидент произошел ночью 10 ноября недалеко от здания, расположенного по адресу улица Малиновского, 77 в Ростове. Около 05.50 мск пожарные получили сообщение о том, что рядом с проезжей части полыхает грузовой автомобиль. Уже через 25 минут огонь был полностью ликвидирован.
На кадрах видно, что пламя охватило преимущественно кабину грузовика и начало продвигаться дальше на прицеп. От места пожара валили густые клубы дыма. Отметим, что горящая машина находилась недалеко от АЗС. Будь она припаркована на пару десятков метров ближе к заправке, то масштабы разрушений были бы куда больше.
Добавим, что по данным МЧС региона, в общей сложности огонь уничтожил 15 квадратных метров территории. Пожар тушили восемь спасателей и две единицы техники. Погибших и пострадавших нет.
Ранее гараж с машиной внутри сгорел дотла в Ростове-на-Дону.