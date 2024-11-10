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Posted 10 ноября, 08:51

Published 10 ноября, 08:51

Modified 10 ноября, 08:53

Updated 10 ноября, 08:53

В Ростове-на-Дону грузовик КамАЗ сгорел на обочине дороги на Малиновского

В Ростове-на-Дону грузовик КамАЗ сгорел на обочине дороги на Малиновского

10 ноября 2024, 08:51
Фото: Шедеврум. В Ростове-на-Дону грузовик КамАЗ сгорел на обочине дороги на Малиновского
Припаркованный грузовой автомобиль вспыхнул на Малиновского в Ростове-на-Дону, видео очевидцев опубликовал телеграм-канал «Это Ростов новости».

Инцидент произошел ночью 10 ноября недалеко от здания, расположенного по адресу улица Малиновского, 77 в Ростове. Около 05.50 мск пожарные получили сообщение о том, что рядом с проезжей части полыхает грузовой автомобиль. Уже через 25 минут огонь был полностью ликвидирован.

На кадрах видно, что пламя охватило преимущественно кабину грузовика и начало продвигаться дальше на прицеп. От места пожара валили густые клубы дыма. Отметим, что горящая машина находилась недалеко от АЗС. Будь она припаркована на пару десятков метров ближе к заправке, то масштабы разрушений были бы куда больше.

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Добавим, что по данным МЧС региона, в общей сложности огонь уничтожил 15 квадратных метров территории. Пожар тушили восемь спасателей и две единицы техники. Погибших и пострадавших нет.

Ранее гараж с машиной внутри сгорел дотла в Ростове-на-Дону.

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