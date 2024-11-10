В Ростове-на-Дону грузовик КамАЗ сгорел на обочине дороги на Малиновского

На кадрах видно, что пламя охватило преимущественно кабину грузовика и начало продвигаться дальше на прицеп. От места пожара валили густые клубы дыма. Отметим, что горящая машина находилась недалеко от АЗС. Будь она припаркована на пару десятков метров ближе к заправке, то масштабы разрушений были бы куда больше.