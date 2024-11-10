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Posted 10 ноября, 11:01

Published 10 ноября, 11:01

Modified 10 ноября, 11:03

Updated 10 ноября, 11:03

В Волгодонске 14-летний подросток погиб, упав с высоты многоэтажного дома

В Волгодонске 14-летний подросток выпал из окна высотки

10 ноября 2024, 11:01
Фото: 1MI. В Волгодонске 14-летний подросток погиб, упав с высоты многоэтажного дома
В Ростовской области школьник вывалился из окна, информирует «Блокнот Волгодонск».

Трагедия произошла накануне днем на улице Строителей в Волгодонске. Известно, что 14-летний парень учился в местной школе №11 и жил с бабушкой. Родители погибшего жили отдельно от сына на севере.

По данным издания, за два дня до смерти школьник якобы пропал после разговора с родителями, несколько дней о нем было ничего неизвестно, а уже утром 9 ноября он упал с большой высоты и разбился.

В Аксае 38-летняя женщина выпала из окна высотки
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Врачи ничем не смогли помочь ребенку и только констатировали его смерть.

Официально о происшествии не сообщалось, информация уточняется.

Ранее в Ростове-на-Дону молодая девушка упала с высотки на Западном. Подробнее о произошедшем в материале RostovGazeta.

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