В Волгодонске 14-летний подросток выпал из окна высотки

Posted 10 ноября, 11:01
Published 10 ноября, 11:01
Modified 10 ноября, 11:03
Updated 10 ноября, 11:03
Трагедия произошла накануне днем на улице Строителей в Волгодонске. Известно, что 14-летний парень учился в местной школе №11 и жил с бабушкой. Родители погибшего жили отдельно от сына на севере.
По данным издания, за два дня до смерти школьник якобы пропал после разговора с родителями, несколько дней о нем было ничего неизвестно, а уже утром 9 ноября он упал с большой высоты и разбился.
Врачи ничем не смогли помочь ребенку и только констатировали его смерть.
Официально о происшествии не сообщалось, информация уточняется.
Ранее в Ростове-на-Дону молодая девушка упала с высотки на Западном. Подробнее о произошедшем в материале RostovGazeta.