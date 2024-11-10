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Posted 10 ноября, 06:33

Published 10 ноября, 06:33

Modified 10 ноября, 06:35

Updated 10 ноября, 06:35

«Волна по окнам прошла»: жители Ростовской области рассказали, как услышали БПЛА

«Волна ударила по окнам»: жители Ростовской области рассказали, как услышали БПЛА

10 ноября 2024, 06:33
Фото: 1MI. «Волна по окнам прошла»: жители Ростовской области рассказали, как услышали БПЛА
Жители Ростовской области поделились, как пережили атаку беспилотников в ночь на 10 ноября. Судя по бурным обсуждениям в соцсетях и мессенджерах, грохот прогремел над Каменском-Шахтинским после полуночи.

По словам горожан и жителей ближайших населенных пунктов, звук, похожий на взрыв, было слышно даже с закрытыми окнами.

— Сильно слышно, — пишут в telegram-канале «Подслушано в Каменске». — В Донецке тоже.
— Чисто волна по окнам прошла, а хлопка не слышно. Окна хорошие, — поделился другой подписчик.
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— За городом даже с закрытыми окнами хорошо слышно, — добавил еще один.
— Я думал, это в игре у меня, — признался горожанин. — А ОГЭ отменят из-за таких бабахов?

Как сообщала RostovGazeta, «бабахи» раздались после полуночи 10 ноября над городом Каменском-Шахтинским. По данным врио губернатора Юрия Слюсаря, силами радиоэлектронной борьбы военные нейтрализовали три дрона.

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