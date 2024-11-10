«Волна ударила по окнам»: жители Ростовской области рассказали, как услышали БПЛА

Posted 10 ноября, 06:33
Published 10 ноября, 06:33
Modified 10 ноября, 06:35
Updated 10 ноября, 06:35
По словам горожан и жителей ближайших населенных пунктов, звук, похожий на взрыв, было слышно даже с закрытыми окнами.
— Сильно слышно, — пишут в telegram-канале «Подслушано в Каменске». — В Донецке тоже.
— Чисто волна по окнам прошла, а хлопка не слышно. Окна хорошие, — поделился другой подписчик.
— За городом даже с закрытыми окнами хорошо слышно, — добавил еще один.
— Я думал, это в игре у меня, — признался горожанин. — А ОГЭ отменят из-за таких бабахов?
Как сообщала RostovGazeta, «бабахи» раздались после полуночи 10 ноября над городом Каменском-Шахтинским. По данным врио губернатора Юрия Слюсаря, силами радиоэлектронной борьбы военные нейтрализовали три дрона.