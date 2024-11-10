Врио губернатора Ростовской области сообщил о последствиях атаки беспилотников

По официальным данным, последний раз атаку беспилотников отражали на Дону еще при прежнем губернаторе — Василии Голубеве. Для Юрия Слюсаря, занявшим его кресло как минимум до выборов в сентябре 2025-го, отчет о сбитых дронах стал первым.