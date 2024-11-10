Врио губернатора Ростовской области сообщил о последствиях атаки беспилотников

Posted 10 ноября, 05:18
Published 10 ноября, 05:18
Modified 10 ноября, 05:20
Updated 10 ноября, 05:20
По словам временного главы региона, перехватили дроны, которые запустили на город Каменск-Шахтинский. Всего было три беспилотника. Всех их нейтрализовали с помощью радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
— Три БПЛА самолетного типа обезврежены, — рассказал Юрий Слюсарь. — По первым данным, обошлось без пострадавших.
Врио губернатора добавил, что информация о последствиях уточняется. Очевидно, она может быть еще дополнена.
По официальным данным, последний раз атаку беспилотников отражали на Дону еще при прежнем губернаторе — Василии Голубеве. Для Юрия Слюсаря, занявшим его кресло как минимум до выборов в сентябре 2025-го, отчет о сбитых дронах стал первым.