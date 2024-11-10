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Posted 10 ноября, 05:18

Published 10 ноября, 05:18

Modified 10 ноября, 05:20

Updated 10 ноября, 05:20

Врио губернатора Ростовской области назвал последствия атаки беспилотников

Врио губернатора Ростовской области сообщил о последствиях атаки беспилотников

10 ноября 2024, 05:18
Фото: Изображение Midjourney. Врио губернатора Ростовской области назвал последствия атаки беспилотников
Атака беспилотников произошла в ночь на 10 ноября. О последствиях врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в своем telegram-канале.

По словам временного главы региона, перехватили дроны, которые запустили на город Каменск-Шахтинский. Всего было три беспилотника. Всех их нейтрализовали с помощью радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

— Три БПЛА самолетного типа обезврежены, — рассказал Юрий Слюсарь. — По первым данным, обошлось без пострадавших.
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Врио губернатора добавил, что информация о последствиях уточняется. Очевидно, она может быть еще дополнена.

По официальным данным, последний раз атаку беспилотников отражали на Дону еще при прежнем губернаторе — Василии Голубеве. Для Юрия Слюсаря, занявшим его кресло как минимум до выборов в сентябре 2025-го, отчет о сбитых дронах стал первым.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Каменск-Шахтинский#Беспилотники#Атака#РЭБ#Радиоэлектронная борьба#Врио губернатора
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