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Posted 10 ноября, 04:44

Published 10 ноября, 04:44

Modified 10 ноября, 04:46

Updated 10 ноября, 04:46

Три беспилотника атаковали Каменск-Шахтинский в ночь на 10 ноября

Врио губернатора Юрий Слюсарь впервые сообщил об атаке БПЛА в Ростовской области

10 ноября 2024, 04:44
Фото: Mil.ru. Три беспилотника атаковали Каменск-Шахтинский в ночь на 10 ноября

Три беспилотника атаковали Каменск-Шахтинский в ночь на 10 ноября

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об атаке беспилотников в ночь на 10 ноября.

Он проинформировал, что ночью ВСУ попытались нанести удары беспилотниками по Каменску-Шахтинскому. Российские военные средствами радиоэлектронной борьбы отразили атаку. Всего были обезврежены три беспилотника самолетного типа.

«По первым данным обошлось без пострадавших. Информация о последствиях уточняется», — подытожил он.

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Ранее Ростовская область подверглась атаке БПЛА накануне Дня народного единства. 3 ноября военные нейтрализовали и уничтожили 16 дронов. Обошлось без пострадавших и разрушений. Тогда ВСУ также пытались ударить беспилотниками по северу Ростовской области.

Напомним, что 4 ноября президент Владимир Путин принял отставку Василия Голубева и назначил врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря.

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