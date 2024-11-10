Врио губернатора Юрий Слюсарь впервые сообщил об атаке БПЛА в Ростовской области

Posted 10 ноября, 04:44
Published 10 ноября, 04:44
Modified 10 ноября, 04:46
Updated 10 ноября, 04:46
Он проинформировал, что ночью ВСУ попытались нанести удары беспилотниками по Каменску-Шахтинскому. Российские военные средствами радиоэлектронной борьбы отразили атаку. Всего были обезврежены три беспилотника самолетного типа.
«По первым данным обошлось без пострадавших. Информация о последствиях уточняется», — подытожил он.
Ранее Ростовская область подверглась атаке БПЛА накануне Дня народного единства. 3 ноября военные нейтрализовали и уничтожили 16 дронов. Обошлось без пострадавших и разрушений. Тогда ВСУ также пытались ударить беспилотниками по северу Ростовской области.
Напомним, что 4 ноября президент Владимир Путин принял отставку Василия Голубева и назначил врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря.