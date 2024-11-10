Врио губернатора заявил, что «амнистия» забаненных ростовчан в Telegram невозможна

Напомним, что со вступлением на свой пост Слюсарь получил «в наследство» телеграм-канал экс-главы Ростовской области Василия Голубева. Жителям региона стало любопытно разблокируют ли тех, кто попал в черный список еще при бывшем губернаторе. 10 ноября Юрий Слюсарь опубликовал пояснительный пост, в котором ответил на интересующий всех вопрос.