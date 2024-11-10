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Posted 10 ноября, 12:40

Published 10 ноября, 12:40

Modified 11 ноября, 07:04

Updated 11 ноября, 07:04

Врио губернатора объяснил, почему нельзя разблокировать соцсети ростовчан

Врио губернатора заявил, что «амнистия» забаненных ростовчан в Telegram невозможна

10 ноября 2024, 12:40
Фото: Телеграм-канал «Юрий Слюсарь». Врио губернатора объяснил, почему нельзя разблокировать соцсети ростовчан

Врио губернатора объяснил, почему нельзя разблокировать ростовчан в Telegram

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале рассказал, что «амнистия» заблокированных пользователей невозможна из-за атак вражеских ботов.

Напомним, что со вступлением на свой пост Слюсарь получил «в наследство» телеграм-канал экс-главы Ростовской области Василия Голубева. Жителям региона стало любопытно разблокируют ли тех, кто попал в черный список еще при бывшем губернаторе. 10 ноября Юрий Слюсарь опубликовал пояснительный пост, в котором ответил на интересующий всех вопрос.

По словам врио главы региона, «амнистия» невозможна. За время своего существования телеграм-канал два раза подвергался атакам тысячи вражеских ботов. Завладев социальными сетями, украинские хакеры могли публиковать недружественные нарративы и манипулировать мнением людей.

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В настоящий момент заблокировано три тысячи аккаунтов, и выявить среди них реальные практически невозможно. Однако есть выход из ситуации — создание нового пользовательского аккаунта.

«Предлагаю тем, кто попал в бан, завести новый аккаунт и возвращаться в комментарии», — написал Юрий Слюсарь.

Ранее был назван пятый кандидат на увольнение из правительства Ростовской области.

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