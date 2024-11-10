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Posted 10 ноября, 09:01

Published 10 ноября, 09:01

Modified 10 ноября, 09:01

Updated 10 ноября, 09:01

Карпин рассказал, как ФК «Ростов» удалось прервать череду провальных матчей

«Вы смотрите на какие-то серии»: Карпин высказался о череде провальных игр «Ростова»

10 ноября 2024, 09:01
Фото: Телеграм-канал ФК «Ростов». Карпин рассказал, как ФК «Ростов» удалось прервать череду провальных матчей

Карпин рассказал, как ФК «Ростов» удалось прервать череду провальных матчей

Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин подметил, что упорный труд позволил команде преодолеть череду из семи неудачных матчей, информирует «Матч ТВ».

В субботу, 9 ноября, на «Ростов Арена» состоялась встреча футбольного клуба «Ростов» и команды «Химки». Матч завершился победой хозяев поля со счетом 3:1. Неожиданная победа «желто-синих» позволила прервать им серию поражений, длившуюся семь игр.

Валерий Карпин рассказал, что никакого секрета успеха нет. Команда постоянно совершенствуется, делает работу над ошибками и обращает внимание на особенности игры, а не на ее результат. Именно упорный труд, по мнению главного тренера, позволил вырвать победу в этот раз.

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«Как обычно — работая. Только так. Опять же это вы обращаете внимание на какие‑то серии, еще на что‑то, мы — на конкретную игру. Мы не смотрим на то, что было неделю или две назад. Больше на игру обращаем внимание, чем на результат», — отметил Карпин.

Добавим, что 23 ноября состоится следующий матч с участием ФК «Ростов». Противником донского клуба станет «ЦСКА».

Ранее Карпин сообщил, почему не доволен долгожданной победой «Ростова».

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