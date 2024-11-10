«Вы смотрите на какие-то серии»: Карпин высказался о череде провальных игр «Ростова»

Posted 10 ноября, 09:01
Published 10 ноября, 09:01
Modified 10 ноября, 09:01
Updated 10 ноября, 09:01
В субботу, 9 ноября, на «Ростов Арена» состоялась встреча футбольного клуба «Ростов» и команды «Химки». Матч завершился победой хозяев поля со счетом 3:1. Неожиданная победа «желто-синих» позволила прервать им серию поражений, длившуюся семь игр.
Валерий Карпин рассказал, что никакого секрета успеха нет. Команда постоянно совершенствуется, делает работу над ошибками и обращает внимание на особенности игры, а не на ее результат. Именно упорный труд, по мнению главного тренера, позволил вырвать победу в этот раз.
«Как обычно — работая. Только так. Опять же это вы обращаете внимание на какие‑то серии, еще на что‑то, мы — на конкретную игру. Мы не смотрим на то, что было неделю или две назад. Больше на игру обращаем внимание, чем на результат», — отметил Карпин.
Добавим, что 23 ноября состоится следующий матч с участием ФК «Ростов». Противником донского клуба станет «ЦСКА».
Ранее Карпин сообщил, почему не доволен долгожданной победой «Ростова».