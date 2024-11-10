«Вы смотрите на какие-то серии»: Карпин высказался о череде провальных игр «Ростова»

«Как обычно — работая. Только так. Опять же это вы обращаете внимание на какие‑то серии, еще на что‑то, мы — на конкретную игру. Мы не смотрим на то, что было неделю или две назад. Больше на игру обращаем внимание, чем на результат», — отметил Карпин.