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Posted 10 ноября, 06:14

Published 10 ноября, 06:14

Modified 10 ноября, 06:16

Updated 10 ноября, 06:16

Юрий Слюсарь раскрыл, что за беспилотники атаковали Ростовскую область

Юрий Слюсарь сообщил, что за беспилотники атаковали Ростовскую область

10 ноября 2024, 06:14
Фото: Изображение Midjourney. Юрий Слюсарь раскрыл, что за беспилотники атаковали Ростовскую область

Врио губернатора Ростовской области заявил об атаке БПЛА самолетного типа

Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области рассказал, какие именно беспилотники удалось перехватить в ночь на 10 ноября. Об этом Юрий Слюсарь сообщил в своем telegram-канале.

По словам временного главы региона, дроны отправили Вооруженные силы Украины. Все три БПЛА были самолетного типа. Их нейтрализовали с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

Врио губернатора Юрий Слюсарь впервые сообщил об атаке БПЛА в Ростовской области
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Судя по сообщениям жителей Каменска-Шахтинского, над которым отразили атаку, сильный грохот раздался в промежутке между 00:00 и 01:00 мск в ночь на 10 ноября. Официальной информации о времени, когда сбили БПЛА, нет.

Всего за ночь военные перехватили и уничтожили украинских 23 дрона, большинство из которых (17) — над Брянской областью.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Каменск-Шахтинский#Беспилотники#Атака#Самолетный тип#Радиоэлектронная борьба#Юрий Слюсарь
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