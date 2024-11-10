Юрий Слюсарь сообщил, что за беспилотники атаковали Ростовскую область

Posted 10 ноября, 06:14
Published 10 ноября, 06:14
Modified 10 ноября, 06:16
Updated 10 ноября, 06:16
По словам временного главы региона, дроны отправили Вооруженные силы Украины. Все три БПЛА были самолетного типа. Их нейтрализовали с помощью средств радиоэлектронной борьбы.
Судя по сообщениям жителей Каменска-Шахтинского, над которым отразили атаку, сильный грохот раздался в промежутке между 00:00 и 01:00 мск в ночь на 10 ноября. Официальной информации о времени, когда сбили БПЛА, нет.
Всего за ночь военные перехватили и уничтожили украинских 23 дрона, большинство из которых (17) — над Брянской областью.