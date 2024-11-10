Жители Ростова-на-Дону услышали мощный грохот в центре города

Posted 10 ноября, 10:20
Published 10 ноября, 10:20
Modified 10 ноября, 10:22
Updated 10 ноября, 10:22
Днем 10 ноября жители Ростова-на-Дону услышали на стройке жилого комплекса «Культура», расположенного на пересечении улицы Текучева и Театрального проспекта, мощный грохот. Сразу после него в воздух начала подниматься полупрозрачная дымка. Однако на кадрах ее почти незаметно.
Предположительно, строители во время работы уронили какие-то материалы, из-за чего и поднялась простая пыль. Ростовчане считают, что о пожаре и речи идти не может: «Только я дым не вижу?».
«Это просто пыль», — добавил пользователь.
Добавим, что официальной информации об источниках грохота не поступало. Информации о каких-либо происшествиях в этом районе также не было.
Ранее спасатели из Ростовской области взорвали 250-килограммовую авиабомбу.