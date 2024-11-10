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Posted 10 ноября, 10:20

Published 10 ноября, 10:20

Modified 10 ноября, 10:22

Updated 10 ноября, 10:22

В центре Ростова-на-Дону раздался мощный хлопок. Что произошло?

Жители Ростова-на-Дону услышали мощный грохот в центре города

10 ноября 2024, 10:20
Фото: Изображение Midjourney. В центре Ростова-на-Дону раздался мощный хлопок. Что произошло?
В Ростове-на-Дону недалеко от места строительства жилого комплекса «Культура» раздался громкий звук похожий на взрыв, а сразу после повалил дым, видео очевидцев опубликовал паблик «Ростов Главный».

Днем 10 ноября жители Ростова-на-Дону услышали на стройке жилого комплекса «Культура», расположенного на пересечении улицы Текучева и Театрального проспекта, мощный грохот. Сразу после него в воздух начала подниматься полупрозрачная дымка. Однако на кадрах ее почти незаметно.

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Видео: Изображение Midjourney. В центре Ростова-на-Дону раздался мощный хлопок. Что произошло?

Предположительно, строители во время работы уронили какие-то материалы, из-за чего и поднялась простая пыль. Ростовчане считают, что о пожаре и речи идти не может: «Только я дым не вижу?».

«Это просто пыль», — добавил пользователь.

Добавим, что официальной информации об источниках грохота не поступало. Информации о каких-либо происшествиях в этом районе также не было.

Ранее спасатели из Ростовской области взорвали 250-килограммовую авиабомбу.

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