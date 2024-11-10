Жители Ростова-на-Дону услышали мощный грохот в центре города

Днем 10 ноября жители Ростова-на-Дону услышали на стройке жилого комплекса «Культура», расположенного на пересечении улицы Текучева и Театрального проспекта, мощный грохот. Сразу после него в воздух начала подниматься полупрозрачная дымка. Однако на кадрах ее почти незаметно.