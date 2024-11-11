АО СК «РСХБ-Страхование» приняло участие в Российском винодельческом форуме

Posted 11 ноября 2024, 06:24
Published 11 ноября 2024, 06:24
Modified 11 ноября 2024, 06:25
Updated 11 ноября 2024, 06:25
Форум стал площадкой для обсуждения стратегий и сценариев развития винного рынка РФ. Организаторами мероприятия выступили Фонд Росконгресс и Ассоциация виноградарей и виноделов России, соорганизатором — Россельхозбанк.
Выступая с докладом, Сергей Простатин, генеральный директор АО СК «РСХБ-Страхование», отметил, что страхование виноградной лозы и урожая винограда в РФ включено в систему сельскохозяйственного страхования с господдержкой и обладает значительным потенциалом для развития. На текущий момент на условиях господдержки в целом в стране застраховано 4,9 тыс. га виноградников.
Согласно внутренней статистике АО СК «РСХБ-Страхование», в ТОП-5 рисков, которые в этом году включались в пакет страховой защиты вошли: вымерзание, градобитие, болезни, ураганный ветер и засуха. Урожай и посадки многолетних насаждений винограда могут быть застрахованы по договору страхования с господдержкой с уплатой до 50% страховой премии, а при страховании от ЧС субсидии могут достигать 80% от общей страховой премии.
«Мы полагаем, что в случае положительного опыта от усовершенствования механизма страхования урожая плодовых насаждений полученную практику можно будет масштабировать на страхование урожая винограда. Это позволит при расчете стоимости страхования и урегулировании убытков учитывать качество урожая, а также урожайность культуры в зависимости от возраста лозы», — прокомментировал Сергей Простатин.