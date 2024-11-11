АО СК «РСХБ-Страхование» приняло участие в Российском винодельческом форуме

Согласно внутренней статистике АО СК «РСХБ-Страхование», в ТОП-5 рисков, которые в этом году включались в пакет страховой защиты вошли: вымерзание, градобитие, болезни, ураганный ветер и засуха. Урожай и посадки многолетних насаждений винограда могут быть застрахованы по договору страхования с господдержкой с уплатой до 50% страховой премии, а при страховании от ЧС субсидии могут достигать 80% от общей страховой премии.