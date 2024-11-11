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Posted 11 ноября, 06:24

Published 11 ноября, 06:24

Modified 11 ноября, 06:25

Updated 11 ноября, 06:25

АО СК «РСХБ-Страхование» приняло участие в Российском винодельческом форуме

АО СК «РСХБ-Страхование» приняло участие в Российском винодельческом форуме

11 ноября 2024, 06:24
Фото: 1MI.
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08 ноября АО СК «РСХБ-Страхование» приняло участие в сессии «Финансовые инструменты для винодела. Путь винного инвестора», которая прошла в рамках Российского винодельческого форума — крупнейшего ежегодного винного мероприятия в России.

Форум стал площадкой для обсуждения стратегий и сценариев развития винного рынка РФ. Организаторами мероприятия выступили Фонд Росконгресс и Ассоциация виноградарей и виноделов России, соорганизатором — Россельхозбанк.

Выступая с докладом, Сергей Простатин, генеральный директор АО СК «РСХБ-Страхование», отметил, что страхование виноградной лозы и урожая винограда в РФ включено в систему сельскохозяйственного страхования с господдержкой и обладает значительным потенциалом для развития. На текущий момент на условиях господдержки в целом в стране застраховано 4,9 тыс. га виноградников.

Согласно внутренней статистике АО СК «РСХБ-Страхование», в ТОП-5 рисков, которые в этом году включались в пакет страховой защиты вошли: вымерзание, градобитие, болезни, ураганный ветер и засуха. Урожай и посадки многолетних насаждений винограда могут быть застрахованы по договору страхования с господдержкой с уплатой до 50% страховой премии, а при страховании от ЧС субсидии могут достигать 80% от общей страховой премии.

«Мы полагаем, что в случае положительного опыта от усовершенствования механизма страхования урожая плодовых насаждений полученную практику можно будет масштабировать на страхование урожая винограда. Это позволит при расчете стоимости страхования и урегулировании убытков учитывать качество урожая, а также урожайность культуры в зависимости от возраста лозы», — прокомментировал Сергей Простатин.

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