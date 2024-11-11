Благоустройство и освещение стали главными темами личного приема Алексея Логвиненко

Posted 11 ноября, 06:04
Published 11 ноября, 06:04
Modified 11 ноября, 06:08
Updated 11 ноября, 06:08
Жители многоэтажек Вертолетного поля пожаловались в ходе личного приема Алексея Логвиненко на отсутствие уличного освещения в границах улиц Батуринской и Коминтерна до ЖК «Три Сквера».
Как пояснил глава администрации Ростов-на-Дону, муниципальное предприятие «Ростгорсвет» в рамках программы развития планирует построить в микрорайоне «Вертолетное поле» в ближайшее время сразу три объекта. После чего освещение появится на улице 3-ей Круговой и Батуринской, а также в переулке Салютина.
Алексей Логвиненко подчеркнул, что сотрудники предприятия уже приступили к строительству освещения на 3-й Круговой и в переулке Салютина и установили 11 опор наружного освещения. По Батуринской сейчас завершаются проектные работы. Там сотрудникам «Ростгорсвета» предстоит установить 25 железобетонных опор, смонтировать более 40 светильников. Объект планируется построить и сдать в эксплуатацию к середине февраля.
С вопросом о расселении из аварийного жилья на прием пришла жительница дома №206 «А», расположенного по улице Погодина. Глава пообещал ускорить процесс и подчеркнул, что в августе текущего года в данном доме проходила оценка рыночной стоимости жилых помещений. А уже в сентябре документы по этому дому были направлены в региональное Министерство строительства, архитектуры и территориального развития с предложением внести изменения в программу по расселению аварийного жилфонда.
— Инициативу поддержали, программные мероприятия скорректировали. После оформления всех необходимых документов будет произведена выплата выкупной стоимости за изымаемое жилье. «Это должно произойти уже в декабре», —сказал Алексей Логвиненко.
С просьбой отремонтировать дорогу между улицей Цезаря Куникова и переулком Ашхабадским пришли жители Ставропольского переулка. Они рассказали главе администрации, что видят, как в Ростове активно ремонтируются дороги и просят, чтобы новый асфальт появился как можно скорее и рядом с их домами.
Алексей Логвиненко рассказал, что у города есть возможности, чтобы привести этот отрезок автодороги в порядок.
— За счет сложившейся экономии мы отремонтируем важный для жителей отрезок пути. Подрядчик должен привести его в порядок до 1 декабря. Стоимость работ — на данном участке составит почти 8 млн рублей, — поделился глава администрации города.
С просьбой обновить детскую площадку во дворе на прием пришли жители дома улицы Таганрогской, 124/2. Глава пообещал, что этот вопрос будет решен в ближайшее время, так как деньги в размере 3,4 млн руб. на благоустройство игровой зоны в этом дворе уже выделены.
— До 20 декабря здесь обустроят прорезиненное покрытие и будут смонтированы 8 новых игровых элементов. Также установим на площадке несколько садово-парковых диванов и урн, — отметил Алексей Логвиненко.
К главе на прием пришли жители Левенцовки. Они рассказали о продаже алкоголя рядом с новым корпусом школы №115 по улице Маршала Жукова, 25/2. По их словам, в соседнем доме расположились сразу два магазина, где можно приобрести спиртное. Алексей Логвиненко выслушал предложения горожан и пообещал принять меры.
— У нас есть Постановление Администрации города с перечнем социальных объектов, которым установлено минимальное расстояние от них до торговых точек с алкогольной продукцией. Этот список постоянно обновляется. В настоящее время мы его актуализируем, в него включат новый корпус школы №115, что позволит ограничить выдачу лицензий на торговлю алкоголем, — пояснил глава администрации города.