Благоустройство и освещение стали главными темами личного приема Алексея Логвиненко

С вопросом о расселении из аварийного жилья на прием пришла жительница дома №206 «А», расположенного по улице Погодина. Глава пообещал ускорить процесс и подчеркнул, что в августе текущего года в данном доме проходила оценка рыночной стоимости жилых помещений. А уже в сентябре документы по этому дому были направлены в региональное Министерство строительства, архитектуры и территориального развития с предложением внести изменения в программу по расселению аварийного жилфонда.