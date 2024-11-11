rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 ноября, 13:34

Published 11 ноября, 13:34

Modified 11 ноября, 13:36

Updated 11 ноября, 13:36

До Бастрыкина дошло дело о смерти инвалида после избиения в Ростовской области

До Бастрыкина дошло дело о смерти инвалида после избиения в Ростовской области

11 ноября 2024, 13:34
Фото: Sledcom.ru. До Бастрыкина дошло дело о смерти инвалида после избиения в Ростовской области
Глава СК РФ Александр Бастрыкин ждёт доклад о расследовании смерти инвалида в Ростовской области, сообщила пресс-служба ведомства.

СМИ сообщили о жестоком избиении 23-летнего инвалида первой группы в Сальске. Отец молодого человека рассказал, что парень вернулся поздно вечером домой с ушибами и синяками. Его доставили в больницу, где от полученных травм он вскоре скончался.

Отец заявил о смерти сына-инвалида, которого жестоко избили в Ростовской области
Узнать подробнее

Следователи открыли дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». Историей заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин. Он ждёт от ростовских коллег доклад о расследовании дела.

«Следственными органами устанавливаются виновные лица и обстоятельства произошедшего», — сообщили в Следкоме.

По словам отца умершего юноши, инвалида избил подросток, который занимается единоборствами. Молодой человек сделал спортсмену замечание из-за быстрой езды. Тот в ответ якобы применил силу.

Читайте также:
В Ростове-на-Дону грузовик КамАЗ сгорел на обочине дороги на Малиновского«Им земля нужна срочно»: жителям дома в Ростове приказали выселиться за пять днейЖениха из «Давай поженимся» из Ростова осудили за похищение и убийство человека
#Виктория Прутковская#Общество#Россия#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Сальск#Последние новости Ростова на сегодня#Александр Бастрыкин#18+#Сальский район#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика