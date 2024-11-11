До Бастрыкина дошло дело о смерти инвалида после избиения в Ростовской области

Posted 11 ноября, 13:34
Published 11 ноября, 13:34
Modified 11 ноября, 13:36
Updated 11 ноября, 13:36
СМИ сообщили о жестоком избиении 23-летнего инвалида первой группы в Сальске. Отец молодого человека рассказал, что парень вернулся поздно вечером домой с ушибами и синяками. Его доставили в больницу, где от полученных травм он вскоре скончался.
Следователи открыли дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». Историей заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин. Он ждёт от ростовских коллег доклад о расследовании дела.
«Следственными органами устанавливаются виновные лица и обстоятельства произошедшего», — сообщили в Следкоме.
По словам отца умершего юноши, инвалида избил подросток, который занимается единоборствами. Молодой человек сделал спортсмену замечание из-за быстрой езды. Тот в ответ якобы применил силу.