До Бастрыкина дошло дело о смерти инвалида после избиения в Ростовской области

СМИ сообщили о жестоком избиении 23-летнего инвалида первой группы в Сальске. Отец молодого человека рассказал, что парень вернулся поздно вечером домой с ушибами и синяками. Его доставили в больницу, где от полученных травм он вскоре скончался.