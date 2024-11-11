Эксперт предложил продавать больше донских вин в общепите в Ростовской области

Posted 11 ноября, 15:01
Published 11 ноября, 15:01
Modified 11 ноября, 15:03
Updated 11 ноября, 15:03
Напомним, что в России впервые принят ГОСТ на винные карты. Об этом сообщается на официальном сайте Роскачества.
Уточняется, что в рамках нового ГОСТа, российские вина в винных картах на предприятиях питания должны составлять не менее 20% от общего числа наименований.
«В Ростовской области много виноделов. И наша, донская продукция занимает определенную нишу, пользуясь спросом у ростовчан. Но массовому присутствию донских вин в кафе и ресторанах региона, видимо, мешает мощное лобби. Не зря же позиционируется, что, дескать, ростовский потребитель больше доверяет зарубежной продукции. Но все это создается искусственно», — уверен Владислав Махмудов.
Эксперт предлагает на уровне Ростовской области запустить пилотный проект, который позволит в винных картах региона размещать не 20%, а не менее 50%, а то и 70% винодельческой продукции, произведенной на Дону.
«Пилотный проект можно ограничить по времени. Например, на срок 7-9 месяцев. Выставлять нашу продукцию на передний план, сообщая что это — донское производство. А дальше уже смотреть, насколько продукция будет востребована», — резюмирует собеседник.
Ранее RostovGazeta сообщала, что в Ростовской области для туристов создадут маршрут по донскому винному кольцу.