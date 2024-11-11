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Posted 11 ноября, 15:01

Published 11 ноября, 15:01

Modified 11 ноября, 15:03

Updated 11 ноября, 15:03

Эксперт предложил увеличить долю донских вин в кафе и ресторанах Ростовской области

Эксперт предложил продавать больше донских вин в общепите в Ростовской области

11 ноября 2024, 15:01
Фото: Unsplash. Эксперт предложил увеличить долю донских вин в кафе и ресторанах Ростовской области
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Эксклюзив
В Ростовской области нужно на уровне региона запустить пилотный проект, который позволит поднять планку присутствия наших донских вин в кафе и ресторанах, сообщил RostovGazeta общественник Владислав Махмудов.

Напомним, что в России впервые принят ГОСТ на винные карты. Об этом сообщается на официальном сайте Роскачества.

Уточняется, что в рамках нового ГОСТа, российские вина в винных картах на предприятиях питания должны составлять не менее 20% от общего числа наименований.

«В Ростовской области много виноделов. И наша, донская продукция занимает определенную нишу, пользуясь спросом у ростовчан. Но массовому присутствию донских вин в кафе и ресторанах региона, видимо, мешает мощное лобби. Не зря же позиционируется, что, дескать, ростовский потребитель больше доверяет зарубежной продукции. Но все это создается искусственно», — уверен Владислав Махмудов.

Эксперт предлагает на уровне Ростовской области запустить пилотный проект, который позволит в винных картах региона размещать не 20%, а не менее 50%, а то и 70% винодельческой продукции, произведенной на Дону.

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«Пилотный проект можно ограничить по времени. Например, на срок 7-9 месяцев. Выставлять нашу продукцию на передний план, сообщая что это — донское производство. А дальше уже смотреть, насколько продукция будет востребована», — резюмирует собеседник.

Ранее RostovGazeta сообщала, что в Ростовской области для туристов создадут маршрут по донскому винному кольцу.

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