ФСБ показала на видео, как сорвали операцию Украины по угону вертолета ВКС РФ

Posted 11 ноября, 10:10
Published 11 ноября, 10:10
Modified 11 ноября, 10:12
Updated 11 ноября, 10:12
Видео появилось 11 ноября. По информации ТАСС, сотрудники военной разведки Украины пытались угнать вертолет радиоэлектронной борьбы. Российские контрразведчики нашли места, где находятся средства ПВО и подразделения ВСУ, и нанесли удары.
На кадрах можно увидеть тот самый вертолет Ми-8МТПР-1, который пытались угнать. Такие воздушные судна похожи внешне на обычные транспортные «Ми», но отличаются оборудованием, расположенным в них. В том числе — система для радиоэлектронной борьбы. С помощью вертолета и размещенным в нем средствам РЭБ подавляют работу ПВО Украины, различного оружия и истребительной авиации, а также проводят операции по разведке.
Украинские силы пытались завербовать военного летчика, чтобы тот отравил своих сослуживцев, угнал судно и переправил его на захваченную Киевом территорию. Как сообщает «Россия 24», украинская военная разведка предлагала российскому летчику от 600 до 750 тысяч долларов за угон вертолета, а также трансфер в Чехию на постоянное место жительства (ПМЖ) для всей семьи.
Ранее Минобороны РФ сообщило о террористической атаке на Ростовскую область.