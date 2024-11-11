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Posted 11 ноября, 10:10

Published 11 ноября, 10:10

Modified 11 ноября, 10:12

Updated 11 ноября, 10:12

ФСБ показала, как сорвали операцию Украины по угону вертолета ВКС РФ

ФСБ показала на видео, как сорвали операцию Украины по угону вертолета ВКС РФ

11 ноября 2024, 10:10
Фото: видео ЦОС ФСБ РФ. Vitaly V. Kuzmin/cc by sa 4.0/wikimedia.org. ФСБ показала, как сорвали операцию Украины по угону вертолета ВКС РФ
ФСБ показала кадры срыва операции сопредельного государства по угону вертолета ВКС России. Как сообщают СМИ, речь идет о Ми-8МТПР-1.

Видео появилось 11 ноября. По информации ТАСС, сотрудники военной разведки Украины пытались угнать вертолет радиоэлектронной борьбы. Российские контрразведчики нашли места, где находятся средства ПВО и подразделения ВСУ, и нанесли удары.

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На кадрах можно увидеть тот самый вертолет Ми-8МТПР-1, который пытались угнать. Такие воздушные судна похожи внешне на обычные транспортные «Ми», но отличаются оборудованием, расположенным в них. В том числе — система для радиоэлектронной борьбы. С помощью вертолета и размещенным в нем средствам РЭБ подавляют работу ПВО Украины, различного оружия и истребительной авиации, а также проводят операции по разведке.

Украинские силы пытались завербовать военного летчика, чтобы тот отравил своих сослуживцев, угнал судно и переправил его на захваченную Киевом территорию. Как сообщает «Россия 24», украинская военная разведка предлагала российскому летчику от 600 до 750 тысяч долларов за угон вертолета, а также трансфер в Чехию на постоянное место жительства (ПМЖ) для всей семьи.

Ранее Минобороны РФ сообщило о террористической атаке на Ростовскую область.

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