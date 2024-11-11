ФСБ показала на видео, как сорвали операцию Украины по угону вертолета ВКС РФ

На кадрах можно увидеть тот самый вертолет Ми-8МТПР-1, который пытались угнать. Такие воздушные судна похожи внешне на обычные транспортные «Ми», но отличаются оборудованием, расположенным в них. В том числе — система для радиоэлектронной борьбы. С помощью вертолета и размещенным в нем средствам РЭБ подавляют работу ПВО Украины, различного оружия и истребительной авиации, а также проводят операции по разведке.