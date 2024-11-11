Газпромбанк Автолизинг застрахует от издержек в период ремонта или ожидания запчастей

Услуга рассчитана на компании, которые эксплуатируют новые и подержанные транспортные средства всех категорий, за исключением спецтехники, самоходных машин, мототранспорта. Ограничения существуют также в отношении выпущенных более 10 лет назад машин, спортивных и люксовых моделей и ряда других случаев.