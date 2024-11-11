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Posted 11 ноября, 17:26

Published 11 ноября, 17:26

Modified 11 ноября, 17:27

Updated 11 ноября, 17:27

Большегруз опрокинулся на федеральной трассе рядом с торгово-развлекательным центром «Мега»

КамАЗ опрокинулся на крышу на М-4 «Дон» под Ростовом

11 ноября 2024, 17:26
Фото: 1MI. Большегруз опрокинулся на федеральной трассе рядом с торгово-развлекательным центром «Мега»
Большегруз перевернулся на федеральной трассе рядом с торгово-развлекательным центром «Мега», сообщает Telegram-канал «Это Ростов!».

Авария произошла вечером 11 ноября. Фура, двигавшаяся по М-4 «Дон», слетела с трассы и опрокинулась. КамАЗ завалился на крышу. На место происшествия оперативно прибыли спасатели и инспекторы.

Фура, двигавшаяся по М-4 «Дон», слетела с трассы и опрокинуласьФура, двигавшаяся по М-4 «Дон», слетела с трассы и опрокинулась
Фура, двигавшаяся по М-4 «Дон», слетела с трассы и опрокинулась. Фото: Telegram-канал «Это Ростов! Новости»

О состоянии водителя и причинах ДТП пока ничего неизвестно.

Из-за ликвидации последствий аварии на М-4 рядом с ТЦ «Мега» образовывалась пробка. К настоящему часу дорожный затор рассосался.

Накануне в Ростове-на-Дону грузовик КамАЗ сгорел на обочине дороги на Малиновского. Фура стояла недалеко от заправки. Водитель большегруза не пострадал.

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