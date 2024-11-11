КамАЗ опрокинулся на крышу на М-4 «Дон» под Ростовом

Posted 11 ноября, 17:26
Published 11 ноября, 17:26
Modified 11 ноября, 17:27
Updated 11 ноября, 17:27
Авария произошла вечером 11 ноября. Фура, двигавшаяся по М-4 «Дон», слетела с трассы и опрокинулась. КамАЗ завалился на крышу. На место происшествия оперативно прибыли спасатели и инспекторы.
О состоянии водителя и причинах ДТП пока ничего неизвестно.
Из-за ликвидации последствий аварии на М-4 рядом с ТЦ «Мега» образовывалась пробка. К настоящему часу дорожный затор рассосался.
Накануне в Ростове-на-Дону грузовик КамАЗ сгорел на обочине дороги на Малиновского. Фура стояла недалеко от заправки. Водитель большегруза не пострадал.