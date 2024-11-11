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Posted 11 ноября, 12:51

Published 11 ноября, 12:51

Modified 11 ноября, 12:53

Updated 11 ноября, 12:53

Молочный завод полтора года выпускал фальсификат в Ростовской области

Молзавод в Ростовской области полтора года травил фальсификатом детей в детсадах

11 ноября 2024, 12:51
Фото: Unsplash. Молочный завод полтора года выпускал фальсификат в Ростовской области

Молочный завод полтора года выпускал фальсификат в Ростовской области

В Ростовской области молокозавод полтора года выпускал фальсификат. Продукция попадала в детские сады, школы и другие соцучреждения, сообщает региональный Россельхознадзор 11 ноября.

По данным ведомства, с мая 2023 года до осени 2024-го в деятельности ООО «Молочный завод Богатырский край» не раз выявляли нарушения. Помимо самого предприятия, фальсификат находили и у ИП, на площадках которых производилась «молочка».

— В Управление поступали срочные отчеты в системе раннего оповещения о выявлении отклонений по показателям качества и безопасности, свидетельствующие о фальсификации молочной продукции, — отметили в региональном Россельхознадзоре.
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С 2023 года территориальное управление ведомства прекратило действие почти 300 деклараций, аннулировало регистрацию четырех уполномоченных лиц, которые выдавали сопроводительные документы на продукцию, а еще 17 лиц — приостановили. Несмотря на десятки предостережений и предупреждений, молокозавод продолжал работать с нарушениями.

Пока что удалось добиться прекращения деятельности только одного ИП. По остальным работа еще ведется.

Ранее специалисты Россельхознадхора уличили донских аграриев в использовании пестицидов.

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