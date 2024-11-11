Молзавод в Ростовской области полтора года травил фальсификатом детей в детсадах

Posted 11 ноября, 12:51
Published 11 ноября, 12:51
Modified 11 ноября, 12:53
Updated 11 ноября, 12:53
По данным ведомства, с мая 2023 года до осени 2024-го в деятельности ООО «Молочный завод Богатырский край» не раз выявляли нарушения. Помимо самого предприятия, фальсификат находили и у ИП, на площадках которых производилась «молочка».
— В Управление поступали срочные отчеты в системе раннего оповещения о выявлении отклонений по показателям качества и безопасности, свидетельствующие о фальсификации молочной продукции, — отметили в региональном Россельхознадзоре.
С 2023 года территориальное управление ведомства прекратило действие почти 300 деклараций, аннулировало регистрацию четырех уполномоченных лиц, которые выдавали сопроводительные документы на продукцию, а еще 17 лиц — приостановили. Несмотря на десятки предостережений и предупреждений, молокозавод продолжал работать с нарушениями.
Пока что удалось добиться прекращения деятельности только одного ИП. По остальным работа еще ведется.
Ранее специалисты Россельхознадхора уличили донских аграриев в использовании пестицидов.