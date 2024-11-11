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Posted 11 ноября, 12:43

Published 11 ноября, 12:43

Modified 11 ноября, 12:45

Updated 11 ноября, 12:45

Учёные в Ростове предложили добавлять в бетон кофейную гущу

Можно сильно экономить: учёные в Ростове предложили добавлять кофе в бетон

11 ноября 2024, 12:43
Фото: 1MI. Учёные в Ростове предложили добавлять в бетон кофейную гущу

Учёные в Ростове предложили добавлять кофе в бетон

Исследователи из ДГТУ в составе международной команды изучили возможность улучшения качества бетона кофейной гущей, рассказали РИА «Новости».

Учёные пояснили, что кофейная гуща не может быть напрямую добавлена в бетон, потому что выделяет вещества, ослабляющие материал. Поэтому её нагрели до 400 градусов, удалив тем самым кислород. Затем гущу измельчили, получив пористый углеродистый материал — биоуголь.

Его использовали в качестве части замены цемента при производстве бетона. Выяснилось, что эта добавка не только минимизирует количество цемента, но и улучшает качество бетона. Авторы проекта рассказали, что такой бетон можно применять в строительных конструкциях практически любого назначения.

Теперь бетон с добавкой биоугля из кофейной гущи проверят на морозостойкость, водонепроницаемость и устойчивость к циклам увлажнения и высушивания.

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Ранее сообщалось, что в Ростовской области создадут свой прототип спорткара. Разработкой занимаются студенты и преподаватели новочеркасского политеха.

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