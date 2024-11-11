Можно сильно экономить: учёные в Ростове предложили добавлять кофе в бетон

Posted 11 ноября, 12:43
Published 11 ноября, 12:43
Modified 11 ноября, 12:45
Updated 11 ноября, 12:45
Учёные пояснили, что кофейная гуща не может быть напрямую добавлена в бетон, потому что выделяет вещества, ослабляющие материал. Поэтому её нагрели до 400 градусов, удалив тем самым кислород. Затем гущу измельчили, получив пористый углеродистый материал — биоуголь.
Его использовали в качестве части замены цемента при производстве бетона. Выяснилось, что эта добавка не только минимизирует количество цемента, но и улучшает качество бетона. Авторы проекта рассказали, что такой бетон можно применять в строительных конструкциях практически любого назначения.
Теперь бетон с добавкой биоугля из кофейной гущи проверят на морозостойкость, водонепроницаемость и устойчивость к циклам увлажнения и высушивания.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области создадут свой прототип спорткара. Разработкой занимаются студенты и преподаватели новочеркасского политеха.