Можно сильно экономить: учёные в Ростове предложили добавлять кофе в бетон

Его использовали в качестве части замены цемента при производстве бетона. Выяснилось, что эта добавка не только минимизирует количество цемента, но и улучшает качество бетона. Авторы проекта рассказали, что такой бетон можно применять в строительных конструкциях практически любого назначения.