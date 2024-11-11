На месяц ограничат движение в Нахичевани в Ростове-на-Дону

Речь идет о небольшом участке на улице Комсомольской: от перекрестка с 39-й линией до дома №62 по Комсомольской. Отрезок пути составляет не больше сотни метров. Ограничения появится 16 ноября и будет действовать до 16 декабря. В это время там проведут работы на газопроводе.