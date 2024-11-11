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Posted 11 ноября, 06:42

Published 11 ноября, 06:42

Modified 11 ноября, 06:44

Updated 11 ноября, 06:44

На месяц ограничат движение на улице в Нахичевани в Ростове-на-Дону

На месяц ограничат движение в Нахичевани в Ростове-на-Дону

11 ноября 2024, 06:42
Фото: 1MI. На месяц ограничат движение на улице в Нахичевани в Ростове-на-Дону
В Ростове перекроют проезд по улице в Нахичевани. Ограничение на месяц введут с середины ноября, сообщает департамент автодорог донской столицы.

Речь идет о небольшом участке на улице Комсомольской: от перекрестка с 39-й линией до дома №62 по Комсомольской. Отрезок пути составляет не больше сотни метров. Ограничения появится 16 ноября и будет действовать до 16 декабря. В это время там проведут работы на газопроводе.

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В тот же день, 16 ноября появятся ограничения и в переулке Крепостном. Там от дома №87 до улицы Пушкинской запретят остановку транспортных средств. Сколько продлится эта мера, не уточняется.

Ранее движение ограничили еще на нескольких улицах донской столицы.

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#Евгения Волкова#Новости#Ростов-на-Дону#Дорожные работы#Ограничение движения
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