На месяц ограничат движение в Нахичевани в Ростове-на-Дону

Posted 11 ноября, 06:42
Published 11 ноября, 06:42
Modified 11 ноября, 06:44
Updated 11 ноября, 06:44
Речь идет о небольшом участке на улице Комсомольской: от перекрестка с 39-й линией до дома №62 по Комсомольской. Отрезок пути составляет не больше сотни метров. Ограничения появится 16 ноября и будет действовать до 16 декабря. В это время там проведут работы на газопроводе.
В тот же день, 16 ноября появятся ограничения и в переулке Крепостном. Там от дома №87 до улицы Пушкинской запретят остановку транспортных средств. Сколько продлится эта мера, не уточняется.
Ранее движение ограничили еще на нескольких улицах донской столицы.