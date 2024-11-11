rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 ноября, 06:00

Published 11 ноября, 06:00

Modified 11 ноября, 06:02

Updated 11 ноября, 06:02

В ближайшие сутки ударит мороз до -5 градусов в Ростовской области

Новая неделя принесет морозы до -5 градусов в Ростовскую область

11 ноября 2024, 06:00
Фото: 1MI. В ближайшие сутки ударит мороз до -5 градусов в Ростовской области
В Ростовской области после небольшого потепления вернутся морозы. В ближайшие сутки синоптики прогнозируют до -5 градусов, сообщает Северо-Кавказское УГМС.

В течение дня 11 ноября на Дону ожидается облачная погода с прояснениями, в основном без осадков. Ночью и утром некоторые районы накроет туман. Температура воздуха составит в среднем от нуля до +5 градусов, при прояснениях столбик термометра опустится до -5. В светлое время суток обещают до +3…+8 градусов.

Сильный ветер с дождем накроет Ростовскую область в ближайшие сутки
Узнать подробнее

В Ростове-на-Дону будет теплее, чем в среднем по региону. В городе прогнозируют около +6…+8 градусов днем и не ниже +2 (а возможно и +4) — ночью. Скорость ветра в Ростовской области составит порядка 11 метров в секунду (или 40 километров в час).

Ранее стало известно, когда ждать климатическую зиму в донской столице.

Читайте также:
После снегопада Ростовскую область накроют дождиСтал известен прогноз погоды в Ростовской области на весь ноябрьСиноптики рассказали о погоде на День города в Ростове
#Евгения Волкова#Ростовская область#Погода#Прогноз#Осадки#Воздух#Температура#Синоптики#Термометр#Туман#Мороз
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика