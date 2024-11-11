Новая неделя принесет морозы до -5 градусов в Ростовскую область

Posted 11 ноября, 06:00
Published 11 ноября, 06:00
Modified 11 ноября, 06:02
Updated 11 ноября, 06:02
В течение дня 11 ноября на Дону ожидается облачная погода с прояснениями, в основном без осадков. Ночью и утром некоторые районы накроет туман. Температура воздуха составит в среднем от нуля до +5 градусов, при прояснениях столбик термометра опустится до -5. В светлое время суток обещают до +3…+8 градусов.
В Ростове-на-Дону будет теплее, чем в среднем по региону. В городе прогнозируют около +6…+8 градусов днем и не ниже +2 (а возможно и +4) — ночью. Скорость ветра в Ростовской области составит порядка 11 метров в секунду (или 40 километров в час).
Ранее стало известно, когда ждать климатическую зиму в донской столице.