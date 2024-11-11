Новая неделя принесет морозы до -5 градусов в Ростовскую область

В Ростове-на-Дону будет теплее, чем в среднем по региону. В городе прогнозируют около +6…+8 градусов днем и не ниже +2 (а возможно и +4) — ночью. Скорость ветра в Ростовской области составит порядка 11 метров в секунду (или 40 километров в час).