Нового главу Ростовской области озадачил мусор, а жителей шокировали дорогой ипотекой

Posted 11 ноября, 15:03
Published 11 ноября, 15:03
Modified 11 ноября, 15:05
Updated 11 ноября, 15:05
РИА «Новости» подсчитало, сколько рублей в месяц тратят жители России на платежи по ипотеке. Кредит становится всё обременительнее для россиян. Два работающих жителя страны в среднем отдадут за ипотеку 70% от зарплат.
В Ростовской области берут в среднем 3,4 миллиона рублей в ипотеку. На выплату кредита уходит ежемесячно около 71 тысячи рублей. Средняя зарплата в регионе при этом едва достигает 60 тысяч рублей. По доступности жилья Ростовская область заняла 60 место из 85 возможных.
Сервис hh.ru провёл опрос, чтобы выяснить, от чего в первую очередь отказываются жители Ростовской области из-за нехватки денег.
Больше половины опрошенных (64%) каждый месяц тратят часть зарплаты на одежду и обувь. При этом у 10% из них затраты на обновление гардероба оказались одной из самых больших статей расходов. Как правило, в основном такие траты свойственны людям от 35 до 44 лет (70% респондентов).
При этом 77% опрошенных жителей Ростовской области готовы вообще отказаться от покупки обуви и одежды из-за нехватки денег.
На днях врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь опубликовал свой первый пост в Telegram-канале. Он попросил жителей рассказать о самых главных проблемах в регионе. Люди оставили больше десяти тысяч комментариев. Главные темы обращений: дороги, благоустройство, обращение с мусором и общественный транспорт.
Прибывший из столицы Слюсарь заявил, что «недопустимо видеть в пятёрке проблемных вопросов вывоз мусора». Он попросил коллег подготовить доклады о проблемах, перечисленных жителями Ростовской области.
Также он попросил подчинённых доложить о работе промышленных предприятий, уровне безработицы и освоении бюджетных средств.