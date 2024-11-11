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Posted 11 ноября, 15:03

Published 11 ноября, 15:03

Modified 11 ноября, 15:05

Updated 11 ноября, 15:05

Нового главу Ростовской области озадачил мусор, а жителей шокировали дорогой ипотекой

Нового главу Ростовской области озадачил мусор, а жителей шокировали дорогой ипотекой

11 ноября 2024, 15:03
Фото: rostovgazeta.ru. Нового главу Ростовской области озадачил мусор, а жителей шокировали дорогой ипотекой
В Ростовской области средний платёж по ипотеке достиг 70 тысяч рублей в месяц, тем временем жители из-за нехватки денег экономят на одежде, а новый губернатор шокирован проблемами в регионе.

Ипотека по цене зарплаты

РИА «Новости» подсчитало, сколько рублей в месяц тратят жители России на платежи по ипотеке. Кредит становится всё обременительнее для россиян. Два работающих жителя страны в среднем отдадут за ипотеку 70% от зарплат.

В Ростовской области берут в среднем 3,4 миллиона рублей в ипотеку. На выплату кредита уходит ежемесячно около 71 тысячи рублей. Средняя зарплата в регионе при этом едва достигает 60 тысяч рублей. По доступности жилья Ростовская область заняла 60 место из 85 возможных.

Средний платеж по ипотеке в Ростовской области перевалил за 70 тысяч рублей
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Без денег на одежду и обувь

Сервис hh.ru провёл опрос, чтобы выяснить, от чего в первую очередь отказываются жители Ростовской области из-за нехватки денег.

Больше половины опрошенных (64%) каждый месяц тратят часть зарплаты на одежду и обувь. При этом у 10% из них затраты на обновление гардероба оказались одной из самых больших статей расходов. Как правило, в основном такие траты свойственны людям от 35 до 44 лет (70% респондентов).

При этом 77% опрошенных жителей Ростовской области готовы вообще отказаться от покупки обуви и одежды из-за нехватки денег.

Жители Ростовской области массово отказываются от покупки одежды из-за нехватки денег
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Недопустимые проблемы

Юрий Слюсарь попросил жителей рассказать о самых главных проблемах в регионеЮрий Слюсарь попросил жителей рассказать о самых главных проблемах в регионе
Юрий Слюсарь попросил жителей рассказать о самых главных проблемах в регионе. Фото: donland.ru

На днях врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь опубликовал свой первый пост в Telegram-канале. Он попросил жителей рассказать о самых главных проблемах в регионе. Люди оставили больше десяти тысяч комментариев. Главные темы обращений: дороги, благоустройство, обращение с мусором и общественный транспорт.

Прибывший из столицы Слюсарь заявил, что «недопустимо видеть в пятёрке проблемных вопросов вывоз мусора». Он попросил коллег подготовить доклады о проблемах, перечисленных жителями Ростовской области.

Также он попросил подчинённых доложить о работе промышленных предприятий, уровне безработицы и освоении бюджетных средств.

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