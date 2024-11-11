Нового главу Ростовской области озадачил мусор, а жителей шокировали дорогой ипотекой

Больше половины опрошенных (64%) каждый месяц тратят часть зарплаты на одежду и обувь. При этом у 10% из них затраты на обновление гардероба оказались одной из самых больших статей расходов. Как правило, в основном такие траты свойственны людям от 35 до 44 лет (70% респондентов).